Xử lý nghiêm hành vi bạo lực, giữ kỷ cương trường học

Hiện trường vụ việc.

Vụ việc trên đặt ra yêu cầu tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử và triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam nam sinh

Thông tin từ Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội) công bố tối 21/10, khoảng 10h10 ngày 19/10, tại lớp học, nam sinh L.H.V (SN 17/4/2009) đã dùng tay đánh vào đầu, vùng mặt cô giáo L.T.H, giáo viên môn Toán, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp. Cô H. bị chảy máu vùng mũi, phải cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Việt (Phú Thọ), sau đó chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định tỷ lệ tổn hại sức khỏe của cô giáo là 12%.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra sau khi cô giáo yêu cầu một số học sinh chưa làm bài tập về nhà đứng hai bên bục giảng để giảng lại bài cũ. Ngay trong ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện các thủ tục giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nam sinh L.H.V, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 để phê chuẩn theo quy định.

Ngày 21/10, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với L.H.V về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước sự việc trên, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi đề nghị phụ huynh, học sinh và cộng đồng tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thức, không suy diễn hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang và ảnh hưởng đến tâm lý giáo viên, học sinh. Nhà trường khẳng định sẽ phối hợp với cơ quan chức năng, đồng thời tiếp tục thực hiện trách nhiệm giáo dục, bảo đảm môi trường học đường an toàn, nghiêm túc và nhân văn.

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi - nơi xảy ra sự việc.

Theo Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), việc học sinh sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn với giáo viên là hành vi nghiêm trọng, xâm phạm sức khỏe người khác và ảnh hưởng đến kỷ cương trường học. Luật sư cho rằng, tuổi trẻ có thể thiếu kinh nghiệm sống, đôi khi phản ứng bồng bột, nhưng không thể lấy đó làm lý do biện minh cho hành vi bạo lực.

Phân tích về căn cứ xử lý hình sự, luật sư cho biết, Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Tỷ lệ tổn hại sức khỏe là một căn cứ quan trọng, nhưng không phải yếu tố duy nhất để xác định khung hình phạt. Trong vụ việc này, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo luật sư Cường, nếu có đủ căn cứ xác định nạn nhân là cô giáo của người thực hiện hành vi, mối quan hệ này có thể là tình tiết pháp lý quan trọng để xem xét trách nhiệm hình sự. Tính chất côn đồ, nếu được đặt ra, cũng phải được đánh giá trên cơ sở động cơ, nguyên nhân, diễn biến và cách thức thực hiện hành vi, không chỉ dựa vào phản ứng của dư luận. Việc xử lý phải bảo đảm đúng người, đúng hành vi, đúng quy định pháp luật.

Ngăn bạo lực từ gia đình và nhà trường

Theo luật sư Đặng Văn Cường, bạo lực học đường có thể chịu tác động của nhiều yếu tố, từ quá trình giáo dục trong gia đình, môi trường sống đến nội dung học sinh tiếp xúc trên mạng và cách ứng xử của những người xung quanh. Đơn cử, gia đình thiếu quan tâm, buông lỏng quản lý hoặc nuông chiều quá mức có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết bất đồng của trẻ.

Tuy nhiên, không thể mặc nhiên quy trách nhiệm cho gia đình khi chưa có kết quả xác minh cụ thể. Tương tự, nếu phương pháp giáo dục chưa phù hợp, điều đó cũng không phải căn cứ để biện minh cho hành vi hành hung giáo viên. Trách nhiệm của từng chủ thể cần được xem xét độc lập, khách quan trên cơ sở chứng cứ.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội).

Luật sư cho rằng, gia đình và nhà trường cần phối hợp thường xuyên để phát hiện sớm những biểu hiện bất thường như đe dọa người khác, phản ứng dữ dội trước lời nhắc nhở hoặc có hành vi sử dụng bạo lực.

Khi xuất hiện dấu hiệu nguy cơ, cần chủ động trao đổi giữa giáo viên chủ nhiệm, bộ phận tư vấn tâm lý, ban giám hiệu và gia đình để có biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp. Đối với giáo viên, kỹ năng sư phạm và khả năng nắm bắt tâm lý học sinh cũng có vai trò quan trọng. Việc nhắc nhở, phê bình và áp dụng biện pháp giáo dục cần đúng quy định, phù hợp với độ tuổi, hoàn cảnh và mức độ vi phạm của học sinh.

Từ vụ việc, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, bên cạnh việc xử lý hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, cần rà soát những hạn chế trong cơ chế phát hiện và ngăn chặn nguy cơ bạo lực học đường. Gia đình cần quan tâm đến đời sống tinh thần, các mối quan hệ của con, đồng thời giúp trẻ hình thành ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và sự tôn trọng người khác. Nhà trường cần xây dựng môi trường an toàn, thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh và cơ chế can thiệp sớm, bảo vệ giáo viên khi thực hiện nhiệm vụ.

Với học sinh, mỗi hành vi bột phát đều có thể gây hậu quả lâu dài cho người khác và chính tương lai của mình. Khi tức giận hoặc xảy ra bất đồng, các em cần lựa chọn đối thoại, tìm kiếm sự hỗ trợ từ người có trách nhiệm thay vì sử dụng bạo lực. “Tôi cho rằng, không có mâu thuẫn nào trong trường học có thể được giải quyết bằng bạo lực. Bảo vệ thầy cô, tôn trọng học sinh, đề cao kỷ cương và giáo dục bằng tinh thần nhân văn phải luôn song hành”, luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Trước đó (ngày 19/10), do không hoàn thành bài tập về nhà, L.H.V. , học sinh lớp 12 trường THPT Mạc Đĩnh Chi cùng một số học sinh khác bị cô giáo L.T.H. phạt đứng góc lớp. L.H.V đã bực tức dùng tay đánh cô giáo L.T.H. , gây thương tích gãy xương cánh mũi phải. Ngay trong ngày 19/10, Công an xã Nội Bài đã làm rõ vụ việc và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với L.H.V về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Đến ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với L.H.V về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.