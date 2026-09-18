Xử lý nghiêm hàng giả, xâm phạm nhãn hiệu

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn các vụ vận chuyển hàng cấm qua biên giới. Ảnh tư liệu: Giang Phương/TTXVN.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh cho biết, từ đầu năm 2026 đến hết ngày 29/8/2026, các lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện 148 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; xử lý hành chính 129 vụ; xử lý 131 tổ chức, cá nhân. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,17 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 7,14 tỷ đồng.

Cụ thể là vụ án liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại HK Group (tại ấp Phước Quảng, xã Mỹ Yên). Ngày 19/7/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì phát hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bột giặt Tide được Công ty P&G bảo hộ. Tại cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện 1,6 tấn bột giặt Tide, 2,5 tấn nguyên liệu và nhiều hàng hóa khác, tổng giá trị tang vật hơn 1 tỷ đồng.

Phương thức được xác định là mua bột giặt công nghiệp dạng bao 50 kg, sau đó sang chiết thành các gói nhỏ và sử dụng bao bì dán nhãn, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm bột giặt Tide. Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Văn Tuệ, Trần Thị Dung và Nguyễn Thị Hà về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo khoản 2, Điều 226, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 25/4/2026, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh kiểm soát một lô hàng nhập khẩu của Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Sơn Hà, phát hiện 5.090 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nước ngoài như: Rolex, Louis Vuitton, Chanel, Gucci...; tổng giá trị tang vật hơn 1,27 tỷ đồng. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định hàng hóa được nhập lậu qua cửa khẩu quốc tế dưới dạng các mặt hàng giả mạo nhãn mác thương hiệu nước ngoài. Ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Tây Ninh) đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo khoản 2, Điều 226, Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan theo qui định của pháp luật.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa, tỉnh xác định việc đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Để nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ, Tây Ninh đã kiện toàn cơ chế phối hợp liên ngành. Trong đó, tổ công tác liên ngành do Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng với sự tham gia của các lực lượng gồm: Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Hải quan, Quản lý thị trường và các lực lượng liên quan. Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh, trấn áp các hành vi vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ; phân công nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, địa phương...

Trong thực tiễn đấu tranh, lực lượng Công an được yêu cầu kết hợp các biện pháp nghiệp vụ trên thị trường và không gian mạng, tập trung phát hiện, triệt phá các đường dây, tổ chức hoạt động “núp bóng doanh nghiệp”, lợi dụng hoạt động hải quan, thương mại điện tử để thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Mục tiêu là chủ động phát hiện từ sớm, không để hình thành các “điểm nóng, phức tạp” về hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cùng với đó, lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, thu thập thông tin, rà soát tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các nhóm hàng hóa có nguy cơ bị làm giả, hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhận định, yêu cầu đối với công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới không chỉ dừng ở xử lý vụ việc, mà cần nâng cao khả năng nhận diện, cảnh báo và ngăn chặn từ sớm. Với sự phát triển của thương mại điện tử, phương thức, thủ đoạn xâm phạm có xu hướng thay đổi nhanh, đòi hỏi lực lượng chức năng phải bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình thị trường và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng. Theo định hướng của tỉnh, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường tiếp tục được thực hiện thường xuyên, liên tục, có hệ thống, trọng tâm, trọng điểm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

Theo cơ quan chức năng, thực tế xử lý tại Tây Ninh cho thấy các hành vi vi phạm hiện tập trung vào hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, đặc biệt là các nhóm hàng thời trang như quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện mang thương hiệu nổi tiếng. Bên cạnh thị trường truyền thống, thương mại điện tử tiếp tục là môi trường tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm, đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức kiểm tra, kiểm soát và thu thập thông tin...