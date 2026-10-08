Xử lý nghiêm cán bộ chây ỳ, đùn đẩy trong xử lý nhà, đất dôi dư

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Công điện số 68/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.

Xử lý ngay cơ sở nhà, đất không sử dụng quá 12 tháng

Theo báo cáo của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ, một số địa phương đã tích cực xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, số cơ sở chưa hoàn thành xử lý còn dưới 100. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều địa phương chậm triển khai, với trên 500 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được xử lý, khai thác triệt để.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả sắp xếp, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý.

Ảnh minh họa. Nguồn: VGP

Các cơ quan, địa phương phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ban hành đầy đủ văn bản thuộc thẩm quyền, đẩy nhanh tổ chức khai thác, xử lý, khắc phục tình trạng nhà, đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng quy định, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu xử lý ngay các cơ sở nhà, đất không sử dụng quá 12 tháng đã được cơ quan thanh tra chỉ ra; không đặt ra các yêu cầu, điều kiện, thủ tục xin ý kiến lòng vòng gây cản trở việc khai thác, xử lý.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả xử lý

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp nhận các cơ sở nhà, đất dôi dư đã có quyết định chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo thời hạn quy định.

Trường hợp hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc còn vướng mắc về ranh giới, hiện trạng thì ghi nhận cụ thể tại biên bản bàn giao, không yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trước khi bàn giao.

Lãnh đạo UBND cấp tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp các sở, ngành làm việc với từng xã, phường, đặc khu để đôn đốc, hướng dẫn xây dựng phương án khai thác, xử lý và cho ý kiến trực tiếp đối với các phương án, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu rà soát đầy đủ, chính xác các cơ sở nhà, đất dôi dư; cơ sở nào đủ điều kiện phải trình, phê duyệt phương án và tổ chức xử lý, khai thác ngay.

Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm, gây khó dễ, nhũng nhiễu trong xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, kể cả xử lý về công tác cán bộ. Kết quả thực hiện sẽ được đánh giá thông qua KPI đối với người đứng đầu các cấp, cơ quan, tổ chức, đơn vị.