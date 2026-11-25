Từ 15 giờ ngày 25/11, khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Mưa với cường độ lớn kéo dài nhiều giờ khiến một số tuyến đường tại khu vực trung tâm tỉnh bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.