Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về săn bắt động vật hoang dã

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ 10 lưỡi bẫy chim cùng các trang thiết bị có liên quan. Hiện, Công an xã Kiều Phú đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc, xác định các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật khi có đủ căn cứ.

Công an Thành phố khuyến cáo người dân: Chim hoang dã là một bộ phận quan trọng của hệ sinh thái tự nhiên, góp phần duy trì cân bằng sinh học và bảo vệ môi trường.

Cán bộ Công an xã thu giữ bẫy chim. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Việc săn, bẫy, bắt chim hoang dã trái quy định không chỉ tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học mà còn có nguy cơ làm suy giảm số lượng, quần thể các loài chim trong tự nhiên, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ động vật hoang dã, Công an thành phố đề nghị người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật; không sử dụng bẫy và các dụng cụ để săn, bắt chim hoang dã trái quy định; không mua bán, vận chuyển, tàng trữ động vật hoang dã trái pháp luật. Đồng thời, mỗi người dân cần tích cực tuyên truyền, vận động người thân và cộng đồng nâng cao ý thức, cùng chung tay bảo vệ các loài động vật hoang dã, gìn giữ môi trường sinh thái.

Khi phát hiện các hành vi bẫy, bắt, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để tiếp nhận thông tin, kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.