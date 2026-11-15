Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đưa tin bịa đặt, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh HIV/AIDS

Tài liệu tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS. (Ảnh minh họa)

Theo nội dung văn bản, thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện các thông tin, bài viết lan truyền về trường hợp lây nhiễm HIV liên quan cá nhân, tổ chức cũng như thông tin về chùm ca lây nhiễm HIV tại một số địa phương.

Các nội dung đăng tải có biểu hiện suy diễn, thổi phồng số lượng người lây nhiễm, thậm chí tiết lộ thông tin cá nhân, hình ảnh nghi ngờ liên quan người nhiễm HIV, gây tâm lý hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống HIV/AIDS và xâm phạm nghiêm trọng quyền bảo mật thông tin của người bệnh.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý và bảo mật thông tin người nhiễm HIV; chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố và các cơ sở y tế có cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS thực hiện nghiêm quy định tại Điều 4, Điều 8 và Điều 30 của Luật Phòng, chống HIV/AIDS cùng Thông tư số 04/2023/TT-BYT ngày 28/2/2023 của Bộ trưởng Y tế quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV và các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cục cũng chỉ đạo rà soát lại toàn bộ quy trình tiếp cận, khai thác, lưu trữ hồ sơ bệnh án và hệ thống phần mềm quản lý thông tin HIV/AIDS bao gồm (HIV-INFO, HMED); nghiêm cấm cán bộ, nhân viên y tế tự ý sao chép, cung cấp, tiết lộ thông tin, danh tính, địa chỉ, hình ảnh của người nhiễm HIV dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của người bệnh hoặc không thuộc trường hợp được phép theo quy định của pháp luật. Đồng thời, việc cung cấp thông tin người nhiễm HIV phục vụ công tác điều tra, tố tụng của cơ quan liên quan phải tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 30 Luật Phòng, chống HIV/AIDS và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Cục Phòng bệnh yêu cầu các Sở Y tế tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp liên ngành xử lý thông tin sai sự thật, xâm phạm đời tư; chủ động phối hợp công an tỉnh/thành phố và cơ quan quản lý thông tin truyền thông tại địa phương để rà soát, xác minh các nguồn tin đăng tải sai sự thật, kích động, kỳ thị hoặc làm lộ, lọt thông tin cá nhân người nhiễm HIV trên không gian mạng theo quy định pháp luật về an ninh mạng.

Đặc biệt, Cục kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi đưa tin bịa đặt, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh HIV/AIDS gây hoang mang dư luận hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người nhiễm HIV.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, định hướng dư luận và ổn định tâm lý cộng đồng; chủ động cung cấp thông tin chính thống, khách quan, khoa học cho các cơ quan báo chí địa phương về tình hình dịch tễ HIV/AIDS trên địa bàn; tránh để các thông tin không kiểm chứng dẫn dắt dư luận. Mặt khác, tăng cường truyền thông giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; phổ biến rộng rãi các kiến thức về dự phòng lây nhiễm HIV (như điều trị dự phòng trước phơi nhiễm-PrEP, dự phòng sau phơi nhiễm-PEP, điều trị ARV đạt tải lượng vi-rút dưới ngưỡng phát hiện K=K) để người dân hiểu đúng, không hoang mang, đồng thời khuyến khích những người có hành vi nguy cơ cao chủ động tiếp cận dịch vụ xét nghiệm và điều trị sớm.