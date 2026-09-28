Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường

Tại hội nghị, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu: Công an cấp xã tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, chủ động rà soát, quản lý địa bàn, kịp thời nhận diện và phát hiện từ sớm các dấu hiệu vi phạm pháp luật về môi trường. Cán bộ, chiến sĩ phải bám sát địa bàn, lĩnh vực phụ trách; chủ động thu thập thông tin, tài liệu, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công an cấp xã cần kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở để được hướng dẫn, tháo gỡ; đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất phương pháp xử lý, không để xảy ra tình trạng bỏ lọt vi phạm hoặc xử lý không đúng quy định.

Các nội dung tập huấn tập trung vào phương pháp nhận diện, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là tại những lĩnh vực, loại hình cơ sở có nguy cơ cao.