Xử lý nghiêm các hành vi tăng giá bất hợp lý

Lực lượng QLTT TP Đà Nẵng kiểm tra việc niêm yết giá bán tại một cơ sở kinh doanh.

Theo đó, UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai các biện pháp tăng cường quản lý, bình ổn giá và kiểm soát lạm phát; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện hiệu quả công tác quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm.

UBND TP yêu cầu Công an TP phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền pháp luật về giá; phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm; đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, chuyển giá. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát giá vật tư quan trọng, hàng hóa thiết yếu; xử lý nghiêm hành vi lợi dụng khan hiếm hàng hóa, đầu cơ để tăng giá bất hợp lý, nhất là trong dịp lễ, Tết.

Chi cục Quản lý thị trường TP tăng cường theo dõi giá các mặt hàng thiết yếu, thuộc diện bình ổn giá; kiểm tra việc niêm yết và bán theo giá niêm yết, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp liên ngành, cung cấp thông tin thị trường và tăng cường quản lý trong các dịp cao điểm, mùa du lịch hoặc khi cung cầu biến động bất thường.