Xử lý nghiêm các hành vi gây rối, làm mất an toàn giao thông

Ngày 24/9, Công an phường Xuân Đỉnh đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đồng Công (sinh năm 1991, trú tại thôn Cổ Dương, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng", quy định tại Điều 318, khoản 1 - Bộ luật Hình sự. Đây là đối tượng liên quan tới vụ đập phá ô tô sau mâu thuẫn giao thông.

Trước đó, tối 21/9, Công an phường Xuân Đỉnh tiếp nhận trình báo của anh T.M.Q (sinh năm 1999, trú tại xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) về việc ô tô của anh bị hư hỏng kính và gương chiếu hậu sau một vụ mâu thuẫn giao thông. Vụ việc xảy ra vào buổi chiều cùng ngày trên đường Xuân Đỉnh và được nhiều nhân chứng ghi hình rồi đưa lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Qua xác minh, Công an phường xác định Nguyễn Đồng Công là người có liên quan và triệu tập đến trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan Công an, Công thừa nhận hành vi vi phạm và khai đã sử dụng rượu, bia trước khi xảy ra vụ việc nên không kiềm chế được bản thân.

Trước đó, ngày 21/9, qua nắm tình hình an ninh, trật tự trên không gian mạng, Công an xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội phát hiện video ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên đánh nhau trước cổng Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, thuộc thôn Đồng Trữ. Lực lượng Công an xã khẩn trương có mặt tại hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, rà soát, truy xét và triệu tập những người liên quan. Công an làm rõ 5 người tham gia vụ việc, gồm N.Đ.Q.V (sinh năm 2010), H.V.Đ (sinh năm 2009), V.V.Q (sinh năm 2009), N.N.M.T (sinh năm 2009) và N.D.L (sinh năm 2011), đều trú tại xã Phú Nghĩa. Công an xã đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Công an xã Ô Diên (Hà Nội) vừa phối hợp Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị xã tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử phạt 2 doanh nghiệp vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trong quá trình thi công đường ống nước sạch. Cụ thể, tại thôn Trung (xã Ô Diên), lực lượng chức năng phát hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Xá thi công đường ống nước sạch trên đường ngõ và đường liên thôn nhưng không bố trí người cảnh báo, hướng dẫn giao thông. Lực lượng chức năng tiến hành xử phạt doanh nghiệp này số tiền 12 triệu đồng theo điểm b khoản 3 Điều 8 Nghị định số 336/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng cũng xác định Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nước sạch số 6 Hà Nội thi công đường ống nước sạch tại các thôn: Bá Dương Nội, Bá Giang và Bồng Lai (xã Ô Diên) trong phạm vi đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ khi chưa có giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Đơn vị chưa hoàn trả đầy đủ kết cấu hạ tầng đường bộ tại một số vị trí sau thi công. Doanh nghiệp này bị xử phạt 17 triệu đồng theo điểm c khoản 4 Điều 8 Nghị định số 336/2025/NĐ-CP.

Qua các vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các chủ đầu tư, doanh nghiệp và đơn vị thi công chấp hành nghiêm quy định về hoạt động đường bộ; thực hiện đầy đủ thủ tục cấp phép, bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công và hoàn trả kết cấu hạ tầng đường bộ sau khi hoàn thành công trình.