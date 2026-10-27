Xử lý nghiêm các hành vi chạy quá tốc độ trên quốc lộ

Camera theo dõi và hỗ trợ xử lý vi phạm qua hình ảnh (phạt nguội) trên tuyến quốc lộ 1A qua tỉnh Lâm Đồng.

Công tác xử lý vi phạm qua hình ảnh (phạt nguội) được chú trọng triển khai, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Chạy quá tốc độ quy định là một nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, người điều khiển khó khăn trong việc xử lý các tình huống bất ngờ, dễ dẫn đến mất lái, va chạm và gây ra hậu quả đáng tiếc. Vì vậy, kiểm soát tốc độ không chỉ là biện pháp xử lý vi phạm mà còn là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Tại khu vực quốc lộ 1A giáp ranh thành phố Đồng Nai, nơi có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn, Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân chủ động bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát linh hoạt, tập trung tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cùng với kiểm tra, xử lý trực tiếp, đơn vị đẩy mạnh việc phạt nguội góp phần nâng cao tính răn đe, hạn chế tình trạng người điều khiển phương tiện chỉ chấp hành quy định khi có lực lượng chức năng.

Cán bộ Cảnh sát giao thông sử dụng máy đo tốc độ kiểm tra các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A qua tỉnh Lâm Đồng.

Thượng tá Nguyễn Anh Lê Minh, Trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân cho biết: Tình trạng người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định luôn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, nhất là quốc lộ 1A và những khu vực đông dân cư, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Theo thống kê, trong 9 tháng của năm 2026, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Lâm Đồng xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết, 13 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giao thông giảm 3 vụ, giảm 4 người chết... Kết quả trên cho thấy tình hình tai nạn giao thông ở tỉnh đã có chuyển biến tích cực về số vụ và số người tử vong.

Tuy nhiên, nguy cơ tai nạn vẫn còn hiện hữu, đòi hỏi lực lượng chức năng tiếp tục duy trì các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, trong đó có việc kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tốc độ. Riêng tại Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân, từ tháng 7/2026 đến tháng 9/2026, đơn vị đã gửi thông báo phạt nguội đến chủ phương tiện đối với hơn 550 trường hợp; lập biên bản xử phạt 493 trường hợp vi phạm tốc độ, tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước khoảng 700 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 42 ô tô, mô tô; tước giấy phép và trừ điểm giấy phép lái xe hơn 450 trường hợp.

Cán bộ Cảnh sát giao thông kiểm tra các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A qua tỉnh Lâm Đồng.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng chức năng, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông giữ vai trò quan trọng, góp phần phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông. Mỗi người điều khiển phương tiện cần chủ động kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát và tuân thủ hệ thống biển báo giao thông; tuyệt đối không phóng nhanh, vượt ẩu hoặc chủ quan khi lưu thông trên đường.

Bên cạnh tuyến quốc lộ 1A, các tuyến đường trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng như: Quốc lộ 28B, quốc lộ 55, các tuyến đường ven biển… đều được lắp đặt hệ thống camera theo dõi để xử lý các trường hợp vi phạm, không đảm bảo an toàn giao thông.