Xử lý nghiêm các đơn vị xây dựng gây lún, nứt nhà dân

Vụ việc xây dựng chung cư cao tầng gây lún, nứt nhà dân xung quanh đã xảy ra gần 3 tháng, nhưng trao đổi về kết quả khắc phục thiệt hại đối với nhà cửa, tài sản của người dân, đại diện Công ty Bcons cho biết, hiện phải chờ thêm vài tháng nữa, khi công trình xây dựng xong phần móng, đóng nắp hầm mới có thể thẩm định mức độ thiệt hại của các hộ dân để tính toán mức bồi thường…

Trước đó, phương án do Bcons đưa ra đối với những hộ bị ảnh hưởng là sẽ tạm thời di dời đi chỗ khác, Bcons hỗ trợ phần chi phí thuê nhà trong thời gian tạm thời di dời khỏi căn nhà của mình.

Dự án chung cư Bình An Đông Tây.

Thông tin tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Hoan, Phó trưởng Phòng Phát triển đô thị Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở Xây dựng đã xử phạt chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án chung cư Bình An Đông Tây (Bcons Center City) ở phường Đông Hòa số tiền 180 triệu đồng do thi công gây lún, nứt nhà dân.

Theo đó, đơn vị thi công là Công ty CP Đầu tư xây dựng Bcons và chủ đầu tư là Công ty CP Địa ốc Bcons cùng thuộc Tập đoàn Bcons bị xử phạt do tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, nứt, hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận...

Các quyết định xử phạt của Sở Xây dựng căn cứ vào báo cáo tình hình xử lý kiến nghị của các hộ dân giáp ranh dự án Bcons Center City và biên bản làm việc của Sở Xây dựng đối với chủ đầu tư. Khi đó Công ty CP Địa ốc Bcons đã thừa nhận quá trình thi công dự án gây nứt, lún một số nhà dân liền kề. Chủ đầu tư đã thuê đơn vị tư vấn kiểm định độc lập để xác định nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của sự cố. Theo ông Hoan, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra, đốc thúc việc giải quyết vụ việc trong tháng 9, sau khi có kết quả kiểm định của đơn vị độc lập. Đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp với UBND phường Đông Hòa kiểm tra, xử lý vi phạm nếu có.

Thông tin về vụ việc này, ông Nguyễn Công Thức, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hòa cho biết, phường đã tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng do quá trình thi công dự án chung cư trên. Tại buổi đối thoại, người dân đề nghị chủ đầu tư phải khẩn trương tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại của từng trường hợp. Từ đó xây dựng phương án sửa chữa, bồi thường phù hợp cũng như có giải pháp đảm bảo việc thi công không tiếp tục gây ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận.

Đối với những trường hợp nhà ở không đảm bảo an toàn, người dân yêu cầu được hỗ trợ chi phí di dời, bố trí nơi ở tạm và các khoản chi phí phát sinh trong thời gian chờ khắc phục.

Dự án chung cư đào khoét xây tầng hầm sát nhà dân.

Không chỉ riêng với dự án chung cư trên, theo thông tin từ Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, quá trình thi công Dự án Căn hộ A&T bên sông Sài Gòn (A&T Saigon Riverside) tại phường Bình Hòa cách đó không xa cũng đã làm cho 35 căn nhà của các hộ dân lân cận bị lún, nứt. Dự án căn hộ cao cấp A&T Saigon Riverside do Công ty CP đầu tư phát triển đô thị A&T Thuận An làm chủ đầu tư, Công ty CP xây dựng CDC là đơn vị thi công.

Ngay sau sự cố trên, ngày 10/9 vừa qua, Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND phường Bình Hòa tiến hành kiểm tra thực địa và làm việc trực tiếp với chủ đầu tư cùng nhà thầu thi công. Tại buổi làm việc, các bên ghi nhận quá trình thi công xây dựng công trình đã gây lún, nứt nghiêm trọng cho hàng chục hộ dân xung quanh.

Sở Xây dựng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty CP đầu tư phát triển đô thị A&T Thuận An và Công ty CP xây dựng CDC. Theo đó, Sở Xây dựng xác định chủ đầu tư và đơn vị thi công tại Dự án A&T Saigon Riverside đã có hành vi: “Tổ chức thi công xây dựng công trình không đúng biện pháp thi công được phê duyệt; không bảo đảm an toàn cho công trình xây dựng liền kề gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận...".

Đại diện chủ đầu tư và nhà thầu đã cam kết phối hợp với các hộ dân bị ảnh hưởng để thống nhất phương án bồi thường thiệt hại trước ngày 10/10 sắp tới.