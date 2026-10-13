Xử lý ngay những bất cập đơn giản về đèn tín hiệu, biển báo giao thông

Thống kê của Cục Đường bộ, qua rà soát gần 7.000 cụm đèn tín hiệu giao thông trên cả nước, cơ quan chức năng phát hiện hơn 1.000 cụm có bất cập.

Rà soát, xử lý những bất cập về đèn tín hiệu, biển báo giao thông đường bộ.

Các tồn tại chủ yếu gồm thiếu đèn đếm ngược, kích thước hiển thị nhỏ, khó quan sát. Một số hệ thống hoạt động không ổn định do đã khai thác trong thời gian dài hoặc sử dụng công nghệ cũ.

Với hệ thống biển báo, cả nước ghi nhận khoảng 10.520 vị trí bất cập, liên quan đến kích thước biển chưa phù hợp quy chuẩn, vị trí lắp đặt chưa hợp lý, thiếu biển chỉ dẫn hoặc biển bị mờ.

Một số vị trí tuy không vi phạm quy định nhưng cách bố trí thông tin chưa phù hợp, có thể gây khó hiểu cho người tham gia giao thông.

Đến nay các đơn vị đã khắc phục 860 vị trí bất cập về đèn tín hiệu, còn 165 vị trí phức tạp cần tiếp tục xử lý.

Đối với hệ thống biển báo, gần 9.000 vị trí đã được khắc phục và hơn 1.500 trường hợp còn lại chủ yếu cần bổ sung biển, thay thế biển chưa phù hợp quy chuẩn hoặc điều chỉnh vị trí lắp đặt.

Cục Đường bộ yêu cầu những bất cập đơn giản phải được xử lý ngay. Các trường hợp phức tạp, địa phương cần xây dựng phương án, dự kiến kinh phí và ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai.

Việc rà soát cần được duy trì thường xuyên trong quá trình khai thác đường bộ nhằm kịp thời phát hiện biển báo hư hỏng, thông tin khó quan sát và hệ thống đèn tín hiệu hoạt động không ổn định.