Sáng 19/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì Hội nghị tham vấn hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Hội nghị được trực tuyến đến các địa phương.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN

Rà soát, xác định và đề xuất phương án xử lý đối với 9.794 văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, trên cơ sở quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, để tránh chồng chéo, bỏ sót văn bản thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát, Ban Chỉ đạo đã xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức.

Tính đến ngày 31/10/2026, các cơ quan Trung ương và địa phương đã xác định, tổng hợp 43.702 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực hoặc chưa có hiệu lực thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát.

Trong đó có 6.072 văn bản chỉ có nội dung bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật khác, 1.719 văn bản của chính quyền địa phương cấp tỉnh hoặc cấp xã trước khi sắp xếp không được quyết định áp dụng, 7.566 văn bản của chính quyền cấp huyện trước khi sắp xếp đơn vị hành chính còn hiệu lực.

Qua tổng hợp, các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần bởi 3.652 văn bản. Các cơ quan Trung ương và địa phương đã rà soát, xác định và đề xuất phương án xử lý đối với 9.794 văn bản quy phạm pháp luật.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Xử lý đồng bộ các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất hợp lý

Phát biểu kết luận, nhấn mạnh yêu cầu để hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đối chiếu, thống nhất số liệu, hoàn thiện kết quả tổng rà soát; lượng hóa kết quả bằng số liệu, dẫn chứng cụ thể.

Cùng với đó, thống kê đầy đủ số lượng văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, phân loại theo từng hình thức văn bản, làm rõ cơ cấu, tình trạng hiệu lực và những bất cập về cấu trúc hệ thống pháp luật, xác định các nhóm văn bản cồng kềnh, phân tán, trùng lặp để nghiên cứu giải pháp tinh gọn.

Đồng thời, tiếp thu ý kiến đại biểu, tập trung xử lý đồng bộ các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất hợp lý, nhất là những điểm nghẽn mang tính hệ thống, liên ngành, cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và huy động, sử dụng nguồn lực. Bên cạnh đó, tổ chức triển khai kết quả tổng rà soát gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch xử lý kết quả tổng rà soát, xác định cụ thể từng văn bản cần xử lý, phương án, lộ trình, thời hạn hoàn thành, bảo đảm “6 rõ”; đồng thời chủ động khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật được phát hiện qua tổng rà soát. Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ về tiến độ khắc phục, xử lý sau tổng rà soát.

Theo Phó Thủ tướng, cần chuyển mạnh từ thụ động tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp sang chủ động rà soát, phát hiện sớm và kịp thời xử lý những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, điểm nghẽn pháp lý, không để vướng mắc cản trở phát triển.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tích cực tham mưu hoạt động của Ban Chỉ đạo; nghiên cứu đổi mới phương pháp rà soát theo chuỗi hoạt động thực tế của người dân, doanh nghiệp, thay vì chỉ rà soát riêng lẻ theo từng ngành, lĩnh vực.

Cũng tại Hội nghị, Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; tập hợp, phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của nhân dân, nhất là những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật.