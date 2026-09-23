Xử lý kịp thời các tình huống thiên tai

Tại bản Y Leng, 16 hộ với 64 người có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở bờ khe, bờ suối; 25 hộ với 100 người nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đồi, núi; 31 hộ với 118 người có nguy cơ bị chia cắt. Trưởng bản Hồ Phoi cho biết, UBND xã đã thành lập tổ xung kích tại bản Y Leng, gồm cấp ủy chi bộ, trưởng bản, ban công tác Mặt trận, thôn đội, tổ an ninh, y tế bản và các đoàn thể.

Để phòng, chống thiên tai, tổ xung kích thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng tránh. Khi có tình huống, những hộ khó khăn, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế được ưu tiên đưa đến nơi tránh trú an toàn.

Ở bản Bãi Dinh, khu vực cầu tràn K-Ai là một trong những điểm cần đặc biệt lưu ý; có 92 hộ với 345 người ở khu vực bên trong cầu tràn có nguy cơ bị chia cắt khi nước dâng; 9 hộ với 33 người có nguy cơ sạt lở bờ suối. Tổ xung kích của bản có 19 thành viên, gồm cấp ủy, trưởng bản, các đoàn thể, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dân quân tự vệ.

Bí thư kiêm Trưởng bản Nguyễn Quốc Việt cho biết: “Vào mùa mưa lũ, lực lượng duy trì hoạt động 24/24 giờ, cắm biển cảnh báo, lập chốt tại cầu tràn và đến từng hộ vùng ngập vận động, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn”.

Lãnh đạo xã Dân Hóa kiểm tra khu vực cầu tràn K-Ai, bản Bãi Dinh, nơi có nguy cơ bị chia cắt khi nước dâng - Ảnh: Q.N

Tổng hợp các nhóm nguy cơ tại 14 bản của xã Dân Hóa cho thấy 39 hộ với 154 người có nguy cơ chịu ảnh hưởng của sạt lở bờ suối, 88 hộ với 381 người có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi sạt lở đồi, núi và 7 hộ với 35 người có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi lũ quét; riêng nhóm thường xuyên bị chia cắt có 403 hộ với 1.813 người có nguy cơ ảnh hưởng. Khi mưa lớn kéo dài, các nguy cơ có thể nối tiếp nhau, từ nước suối dâng nhanh, lũ quét, xói lở bờ suối đến sạt lở taluy, gây gián đoạn giao thông và cô lập khu dân cư.

Dân Hóa đã kiện toàn đội xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã cùng 14 tổ xung kích tại các bản. Các tổ được giao rà soát khu vực nguy hiểm, hộ cần sơ tán, người dễ bị tổn thương, địa điểm và tuyến di chuyển; đồng thời tổ chức cảnh báo, chốt chặn, hỗ trợ sơ tán và cứu nạn khi cần thiết. Toàn xã có khoảng 758 người trong diện có thể huy động, cùng hàng trăm phương tiện máy móc.

Việc sơ tán được chuẩn bị trước khi giao thông bị chia cắt hoặc khi có tình huống nguy hiểm xảy ra, ưu tiên người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, người bị bệnh, hộ neo đơn và các hộ ở vị trí có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp. Các bản xác định tuyến di chuyển, điểm tập kết, nơi tránh trú và phương án thay thế khi tuyến chính bị chia cắt. Tại cầu, ngầm, tràn có nước chảy xiết, lực lượng tổ chức cảnh báo, chốt chặn; ở khu vực sạt lở, theo dõi các dấu hiệu bất thường để kịp thời đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Địa bàn rộng, giao thông phức tạp vẫn là trở ngại đối với công tác ứng phó. Trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng còn hạn chế, nguồn dự phòng về phương tiện, vật tư chưa đáp ứng đầy đủ nếu thiên tai xảy ra đồng thời tại nhiều điểm; lực lượng tại chỗ chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm. Việc huấn luyện, thực tập kỹ năng cứu nạn, cứu hộ chuyên sâu cần tiếp tục được tăng cường, nhất là trong điều kiện giao thông và thông tin liên lạc có thể bị gián đoạn.

Từ những điểm nguy cơ ở từng bản, xã Dân Hóa phân công lực lượng theo từng địa bàn, phối hợp với trưởng bản kiểm tra hộ cần sơ tán, nơi tránh trú, tuyến di chuyển và các vị trí xung yếu. Ông Trương Công Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, cho biết: “Xã đã ban hành và triển khai phương án chi tiết đến 14 bản. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã phân công lực lượng bám sát cơ sở, chủ động xử lý kịp thời các tình huống. Tại các vị trí xung yếu như khe suối, đập tràn, khi có dấu hiệu nước dâng, lực lượng quân sự và công an xã lập tức cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực, đồng thời hỗ trợ các hộ có nguy cơ sạt lở sơ tán về nơi tránh trú an toàn. Việc nắm chắc thông tin từ cơ sở giúp địa phương kịp thời bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân”.

Với xã Dân Hóa, phòng, chống thiên tai bắt đầu từ việc nắm chắc điểm nguy cơ, hộ dân cần di dời và lực lượng sẵn sàng ứng phó. Những phương án về lực lượng, phương tiện, tuyến sơ tán và nơi tránh trú đang được chuẩn bị trước mùa mưa bão, để kịp thời bảo vệ người dân khi tình huống xảy ra.