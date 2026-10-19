Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Sáng 19/10, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh, cho biết đang làm việc lấy lời khai với người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải ở xã Vĩnh Lộc để phục vụ công tác điều tra, sau khi clip về diễn tiến vụ việc đăng tải trên mạng xã hội.

Người đàn ông với thái độ hung hãn, cầm gậy gỗ đập vỡ kính xe tải (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 18/10, trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc, một người đàn ông đi xe đạp điện đã chặn xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi cầm gậy gỗ liên tiếp đập vào kính chắn gió và kính bên hông xe, khiến kính chắn gió bị vỡ.

Vụ việc được tài xế quay phim lại. Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Kính xe tải bị đập vỡ (Ảnh cắt từ clip).

Anh L.T.H, tài xế xe tải sau đó đã trình báo vụ việc với Công an xã Vĩnh Lộc. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức truy xét, xác minh. Chỉ sau vài giờ đồng hồ, Công an đã đưa được người đàn ông liên quan về trụ sở để lấy lời khai.