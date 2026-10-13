Xử lý hơn 9.000 vị trí bất cập về biển báo giao thông trên cả nước

Biển báo và biển chỉ dẫn dọc sông Tô Lịch bố trí sát tầm mắt và cây che khuất khó quan sát cho người tham gia giao thông đã được điều chỉnh sau phản ánh của báo chí.

Theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, qua rà soát gần 7.000 cụm đèn tín hiệu giao thông trên cả nước, cơ quan chức năng phát hiện hơn 1.000 cụm có bất cập cần khắc phục. Những vấn đề tồn tại chủ yếu là thiếu đèn đếm ngược, kích thước hiển thị nhỏ, gây khó khăn cho việc quan sát, hoặc hệ thống vận hành không ổn định do thời gian khai thác kéo dài và sử dụng công nghệ cũ.

Đối với hệ thống biển báo đường bộ, kết quả rà soát ghi nhận khoảng 10.520 vị trí bất cập. Các hạn chế chủ yếu liên quan kích thước biển chưa phù hợp quy chuẩn, vị trí lắp đặt chưa hợp lý, thiếu biển chỉ dẫn hoặc biển mờ, khó quan sát. Tại một số vị trí, dù biển báo không vi phạm quy định, việc bố trí thông tin chưa phù hợp vẫn có thể gây khó hiểu cho người tham gia giao thông.

Đến nay, ngành giao thông đã khắc phục 860 vị trí bất cập về đèn tín hiệu, còn 165 vị trí phức tạp đang tiếp tục được xử lý. Đối với hệ thống biển báo, gần 9.000 vị trí đã được khắc phục; các trường hợp còn lại chủ yếu cần bổ sung biển mới, thay thế biển chưa đáp ứng quy chuẩn hoặc điều chỉnh vị trí lắp đặt.

Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương xử lý những bất cập đơn giản, có thể khắc phục ngay. Đối với các vị trí phức tạp, cần xây dựng phương án xử lý cụ thể, xác định kinh phí và ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện. Công tác kiểm tra, rà soát cũng phải được duy trì thường xuyên trong quá trình khai thác nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục hư hỏng, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng Quản lý tổ chức giao thông (Cục Đường bộ Việt Nam), một trong những khó khăn lớn hiện nay là nguồn vốn dành cho công tác bảo trì, sửa chữa đường bộ mới đáp ứng khoảng 40% nhu cầu thực tế. Do hạn chế về kinh phí, hơn 60% tổng chiều dài hệ thống quốc lộ, tương đương hơn 15.000km, đã quá thời hạn sửa chữa định kỳ nhưng chưa thể triển khai.

Trước thực tế này, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu gắn việc khắc phục các bất cập với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị quản lý, khai thác và vận hành. Nguồn lực cần được ưu tiên cho các hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và các bất cập ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nhận biết, chấp hành báo hiệu của người tham gia giao thông.

Về lâu dài, việc rà soát, hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ cần được thực hiện đồng bộ với quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy mô tuyến đường và phương án tổ chức giao thông, bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với điều kiện khai thác thực tế.

Cùng với các giải pháp về hạ tầng, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ phối hợp Cục Cảnh sát giao thông và các địa phương nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tổ chức, điều hành giao thông bằng đèn tín hiệu. Việc ứng dụng công nghệ được đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống tín hiệu giao thông, đồng thời từng bước hiện đại hóa công tác tổ chức giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định, đối với các biển báo có biểu tượng, ký hiệu hoặc kích thước chưa hoàn toàn phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024, việc thay thế sẽ được tính toán, phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực, bảo đảm hoàn thành trước ngày 20/8/2030.