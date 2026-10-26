Xử lý hơn 8.700 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông liên quan đến học sinh

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với ngành Giáo dục, lực lượng Công an, nhà trường và các tổ chức liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT cho học sinh; nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong quản lý, giáo dục học sinh chấp hành quy định khi tham gia giao thông.

Lực lượng Công an thường xuyên phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật - Ảnh: B.T

Đặc biệt, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với ngành Giáo dục, nhà trường và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng phương tiện, điều kiện điều khiển xe của học sinh; tổ chức phân luồng, bảo đảm TTATGT tại cổng trường giờ cao điểm; chỉ đạo rà soát, chuẩn hóa, duy trì và nhân rộng các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”...

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn; tập trung triển khai kế hoạch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô an toàn cho học sinh trung học phổ thông, học sinh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và “Chiến dịch đào tạo lại kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”.

Song song với công tác tuyên truyền, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, đặc biệt là Công an tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT liên quan đến lứa tuổi học sinh. Lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 8.710 trường hợp vi phạm TTATGT liên quan đến lứa tuổi học sinh với tổng số tiền phạt 8,911 tỉ đồng. Cùng đó, thông báo các trường hợp vi phạm để phối hợp giáo dục, nâng cao trách nhiệm của nhà trường, gia đình và đơn vị cung cấp phương tiện.

Lực lượng Công an thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nếu có trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông liên quan đến học sinh - Ảnh: B.T

Theo đánh giá của UBND tỉnh, công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm đã góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, tăng cường tính giáo dục, răn đe và ý thức chấp hành quy định về TTATGT trong lứa tuổi học sinh. Và mặc dù qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng, nhà trường và gia đình trong giáo dục, quản lý học sinh tham gia giao thông tiếp tục được quan tâm. Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, vi phạm TTATGT liên quan đến học sinh vẫn còn tồn tại.

Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Tăng cường công tác kiểm tra tại khu vực trường học, quản lý việc sử dụng phương tiện của học sinh. Kịp thời phát hiện và xử lý theo đúng quy định pháp luật tất cả các trường hợp vi phạm TTATGT liên quan đến học sinh; đồng thời tiếp tục và phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong phòng ngừa vi phạm TTATGT.