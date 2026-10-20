Xử lý hơn 2.800 hồ sơ đất tồn đọng tại đặc khu Phú Quốc

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. ẢNH: CÔNG TÂM

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu, Sở NN-MT phối hợp với UBND đặc khu Phú Quốc và các cơ quan liên quan rà soát, xử lý hơn 2.800 hồ sơ đất đai còn tồn đọng tại đặc khu Phú Quốc. Hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Sở Nội vụ rà soát kiến nghị tăng cường, biệt phái 30 công chức, viên chức chuyên môn về đất đai tại đặc khu Phú Quốc. Việc tăng cường, biệt phái phải đánh giá nhu cầu thực tế, khả năng bố trí nhân sự, điều kiện và thẩm quyền thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu, UBND đặc khu Phú Quốc tiếp tục rà soát, phân loại, xây dựng tiến độ xử lý cụ thể đối với từng nhóm hồ sơ tồn đọng, quá hạn. Xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục; không để phát sinh hồ sơ quá hạn do nguyên nhân chủ quan.

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, do địa bàn đang phát triển nóng nên hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến đất đai trên địa bàn tăng đột biến nên hệ thống chuyên môn rơi vào cảnh quá tải nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, tình trạng nguồn gốc đất đai phức tạp, vướng mắc về quy hoạch, đất rừng và tranh chấp diễn ra thường xuyên nên nhiều hồ sơ về đất đai mất nhiều thời gian giải quyết, dẫn đến tồn đọng nhiều.