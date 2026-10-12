Xử lý hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp trong 1 ngày làm việc

Tăng cường phối hợp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trong xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp. (Ảnh: Cục Thuế)

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp được Bộ Tài chính gửi tới Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Văn bản số 16148/BTC-DNTN ngày 12/10/2026. Các địa phương được đề nghị chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phối hợp cơ quan thuế khẩn trương rà soát, rút ngắn thời hạn xử lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tiến độ xử lý được xác định cụ thể từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến khi cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp. Với doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh xử lý hồ sơ và gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế trong 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận.

Sau bước này, thời điểm chuyển doanh nghiệp sang tình trạng “Đã giải thể” phụ thuộc vào việc phản hồi của cơ quan thuế. Nếu nhận được ý kiến xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời hạn quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cập nhật tình trạng “Đã giải thể” trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến.

Thời hạn xử lý cũng được nêu rõ khi cơ quan thuế không có phản hồi. Nếu sau 2 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông tin mà không nhận được ý kiến của cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang “Đã giải thể” trong 1 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thời hạn cơ quan thuế có ý kiến.

Đối với doanh nghiệp đã có nghị quyết, quyết định giải thể hoặc đã được thông báo đang làm thủ tục giải thể nhưng không nộp hồ sơ đăng ký giải thể, văn bản đặt ra mốc xử lý sau 180 ngày. Thời hạn này được tính từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp hoặc từ ngày cơ quan này thông báo doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Việc chuyển tình trạng pháp lý sau mốc 180 ngày đi kèm điều kiện cụ thể: cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và ý kiến phản đối bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

Khi đáp ứng các điều kiện trên, doanh nghiệp được chuyển sang tình trạng “Đã giải thể”; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được chuyển sang tình trạng “Đã chấm dứt hoạt động”. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thực hiện việc chuyển tình trạng pháp lý trong 1 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thời hạn 180 ngày.

Để các thời hạn này được bảo đảm trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính đề nghị hai cơ quan chủ động phối hợp cả khi hệ thống gặp sự cố kỹ thuật hoặc giao dịch chưa được truyền, nhận kịp thời. Thông tin cần được trao đổi bằng phương thức phù hợp, bảo đảm cơ quan thuế phản hồi trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin và cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh xử lý hồ sơ đúng thời hạn quy định.

Cùng với yêu cầu rút ngắn thời gian xử lý, văn bản nhắc lại điều kiện giải thể theo khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Các bước xử lý được thực hiện trên cơ sở quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể tại các Điều 208, 209 và 210 Luật Doanh nghiệp; Điều 64 và 65 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Điều 13 Nghị định số 296/2026/NĐ-CP ngày 23/7/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2025/NĐ-CP.

Trong đó, trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể được xử lý theo khoản 5 Điều 64, khoản 2 Điều 65 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP và Điều 13 Nghị định số 296/2026/NĐ-CP. Trường hợp không nộp hồ sơ được xử lý theo khoản 6 Điều 64 và khoản 3 Điều 65 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP.