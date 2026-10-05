Xử lý hàng trăm trường hợp tương tác với trang mạng phản động và đưa tin bịa đặt

Đại tá Nguyễn Quang Vịnh, Trưởng Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian qua, Phòng đã chỉ đạo các đơn vị Công an xã, phường trên địa bàn tăng cường phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh để kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý các trường hợp có hành vi chia sẻ, bình luận nội dung tiêu cực, sai sự thật trên không gian mạng, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn thông tin xấu độc ngay từ địa bàn cơ sở.

Một đối tượng vi phạm trên địa bàn phường Bình Kiến được mời đến trụ sở Công an làm việc.

Điển hình như tại phường Bình Kiến, Công an phường đã phát hiện một số trường hợp trên địa bàn có hoạt động tương tác với các trang Facebook của 2 đối tượng Lê Trung Khoa (hiện đang ở Đức) và Hoàng Văn Dũng (hiện đang ở Mỹ), là những đối tượng phản động, chống đối, thường xuyên sử dụng không gian mạng để phát tán các nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Trên cơ sở thông tin trao đổi với Phòng An ninh mạng Công an tỉnh, Công an phường đã tổ chức xác minh, làm rõ và tiến hành làm việc với 6 trường hợp có liên quan trú trên địa bàn gồm: T.C.S. (SN 1990, trú tại tổ dân phố Nguyễn Hữu Thọ); T.K.T. (SN 1960, trú tại tổ dân phố Cẩm Thọ); M.T.T.T. (SN 1991, trú tại tổ dân phố Xuân Quan Tường); N.H.K. (SN 1967, trú tại tổ dân phố Thọ Vức); N.Q.T. (SN 1985, trú tại tổ dân phố Phú Vang) và H.Đ.T. (SN 1977, trú tại tổ dân phố Thượng Phú).

Công an phường Bình Kiến tiến hành làm việc với một đối tượng có những bình luận trái chiều trên trang cá nhân phản động của đối tượng Lê Trung Khoa.

Qua làm việc, cả 6 trường hợp đã thừa nhận chia sẻ, bình luận, cổ xúy một số nội dung tiêu cực trên các trang Facebook của 2 đối tượng Lê Trung Khoa và Hoàng Văn Dũng. Những trường hợp này cũng thừa nhận do nhận thức pháp luật còn hạn chế, không biết chủ các trang, kênh là đối tượng phản động nên đã tương tác, chia sẻ.

Sau khi được cán bộ Công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật và phân tích những tác hại của việc tương tác, lan truyền các nội dung xấu độc, các trường hợp này đã nhận thức rõ hành vi của mình; cam kết không tái phạm, không theo dõi, chia sẻ hoặc tương tác với các tài khoản, kênh thông tin có nội dung phản động, chống phá; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Công an xã Phú Hoà 1 làm việc với ông N.V. có bình luận sai sự thật trên trang "Thoibao.de".

Mới đây, Công an xã Phú Hoà 1 đã phát hiện ông N.V. (SN 1992, trú tại thôn Phú Lộc) đã sử dụng tài khoản Facebook “Vong Nguyen” bình luận, chia sẻ thông tin sai sự thật trên trang “Thoibao.de” vào tháng 2/2026 và tháng 6/2026; bà N.T.V. (SN 1974, trú tại thôn Định Thành) có những bình luận, chia sẻ những thông tin trái chiều, gây bức xúc dư luận.

Đặc biệt, Công an xã Hoà Phú 1 đã tiến hành mời đối tượng V.T.Đ. (SN 2006, trú tại thôn Phong Hậu) lên làm việc vì đã có hành vi dùng mạng xã hội Facebook, Tiktok để Livestream một số nội dung, hình ảnh mang tính kích động bạo lực với mục đích thu hút người xem, tăng tương tác để kiếm tiền. Công an xã đã yêu cầu V.T.Đ. gỡ bỏ các video liên quan, không tiếp tục đăng tải, livestream hoặc chia sẻ những nội dung mang tính kích động bạo lực và viết cam kết không tái phạm.

Nam thanh niên V.T.Đ. đã livestream những hình ảnh, video bạo lực, kích động trên mạng xã hội nhằm thu hút người xem.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Vịnh, thời gian qua, các đối tượng phản động, chống đối thường lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chúng kích động, lôi kéo người dân tham gia bình luận, chia sẻ nhằm tạo dư luận tiêu cực, gây mất ổn định về an ninh, trật tự. Nhiều trường hợp do thiếu hiểu biết, tâm lý tò mò hoặc chủ quan đã vô tình trở thành người lan truyền, tiếp tay cho các hoạt động chống phá.

Bên cạnh đó, một số thanh thiếu niên thường xuyên tiếp xúc với những hình ảnh, video và phát ngôn không chuẩn mực của một số đối tượng trên mạng xã hội như: sử dụng nội dung cãi vã, thách thức, phát ngôn tục tĩu, khoe tài sản hoặc dựng các tình huống xung đột… để thu hút sự chú ý. Khi có lượng người theo dõi lớn, sự nổi tiếng trên mạng có thể được sử dụng để quảng cáo, kinh doanh hoặc phục vụ những mục đích trục lợi nên dễ bị tiêm nhiễm.

Người dân dùng mạng xã hội cần kiểm chứng, nhận biết trước những trang mạng phản động.

“Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không theo dõi, like, bình luận, chia sẻ hoặc tương tác dưới bất kỳ hình thức nào đối với các tài khoản, trang mạng, hội nhóm có nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước hoặc thông tin chưa được kiểm chứng. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh thường xuyên quan tâm đến nội dung con em tiếp cận trên mạng, trao đổi và định hướng cách sử dụng mạng xã hội phù hợp; đồng thời giúp thanh thiếu niên nhận biết, tránh xa những nội dung bạo lực, phản cảm, vi phạm pháp luật hoặc có dấu hiệu lừa đảo để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc”, Đại tá Nguyễn Quang Vịnh khuyến cáo.