Xử lý hàng trăm trường hợp 'độ' còi, đèn xe ô tô trái quy định

Ngày 10/10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện tự ý lắp thêm đèn, thay đổi còi không đúng thiết kế của nhà sản xuất, gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, việc tự ý lắp thêm đèn ở phía trước, hai bên hông, phía sau hoặc trên nóc xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất, đặc biệt các loại đèn có cường độ sáng lớn, nhất là xe kinh doanh vận tải có thể ảnh hưởng đến tầm quan sát của người điều khiển phương tiện khác. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là khi các phương tiện di chuyển vào ban đêm.

Bên cạnh đó, việc tự ý thay đổi còi xe, lắp đặt hoặc sử dụng còi vượt quá âm lượng cho phép cũng gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và người dân sinh sống ven đường.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng tiếp tục tập trung kiểm tra, xác minh và xử lý các trường hợp tự ý lắp thêm đèn, thay đổi còi trái quy định. Việc xử lý được triển khai thông qua công tác tuần tra, kiểm soát và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân qua đường dây nóng của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông và trang Facebook của Cục Cảnh sát giao thông.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương đã xử lý 237 trường hợp vi phạm về lắp đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất. Riêng trên các tuyến đường cao tốc do Cục Cảnh sát giao thông quản lý, lực lượng chức năng đã xử lý 5 trường hợp.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với người điều khiển xe ô tô tự ý lắp thêm đèn và còi không đúng với thiết kế của nhà sản xuất.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, căn cứ điểm a khoản 3 Điều 13 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ, người điều khiển ô tô lắp thêm đèn ở phía trước, phía sau, trên nóc, dưới gầm hoặc hai bên thành xe, trừ đèn sương mù dạng rời được lắp theo quy định, bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng.

Đối với hành vi lắp đặt, sử dụng còi vượt quá âm lượng quy định, theo điểm d khoản 5 Điều 13 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, người điều khiển ô tô bị phạt tiền từ 3 đến 4 triệu đồng. Ngoài ra, cả hai hành vi vi phạm giao thông trên đều bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện, đồng thời phòng ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông do các thiết bị còi, đèn được lắp đặt không đúng quy định gây ra.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo chủ phương tiện, lái xe cần kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước mỗi chuyến đi; không tự ý lắp thêm đèn trái quy định, không lắp đặt hoặc sử dụng còi vượt quá âm lượng cho phép. Chủ phương tiện cần chủ động phát hiện, khắc phục những thiết bị không phù hợp trước khi đưa xe tham gia giao thông.