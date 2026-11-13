Xử lý hàng loạt 'xe ghép' chở khách thu tiền trái quy định

Sáng 13/11, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 4C, tuyến đường thuộc khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã liên tiếp phát hiện, xử lý 5 trường hợp sử dụng xe ô tô không kinh doanh vận tải nhưng chở khách có thu tiền.

Cụ thể, ngày 5/11, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 23A-186.xx do P.H.H. (sinh năm 2001) điều khiển và xe 22H-031.xx do H.N.V. (sinh năm 2000) điều khiển.

Tiếp đến ngày 8/11, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 22A-330.xx do P.N.N. (sinh năm 1983) điều khiển có hành vi vi phạm tương tự.

Đến ngày 12/11, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 trường hợp, gồm xe 22C-124.xx do N.H.T. (sinh năm 1976) điều khiển và xe 23A-189.xx do T.X.H. (sinh năm 1990) điều khiển.

Lượng lượng Cảnh sát giao thông xử lý các trường hợp "xe ghép", "xe tiện chuyến" chở khách thu tiền trái quy định.

Theo quy định tại khoản 8a Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được bổ sung tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người trên xe sẽ bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trước tình trạng sử dụng xe cá nhân để chở khách thu tiền dưới hình thức "xe ghép", "xe tiện chuyến", lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân không tự ý tổ chức hoạt động vận tải hành khách trái quy định. Hoạt động kinh doanh vận tải hành khách phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và quyền lợi chính đáng của người dân.