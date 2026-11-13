Xử lý dứt điểm vướng mắc ở các dự án BT chuyển tiếp trước 31/12/2027

Sau gần 3 tháng, Quyết định 65/2026 của UBND TPHCM đã đi vào đời sống. Chúng tôi len lỏi qua những con hẻm nhỏ ở Rạch Dừa, Tân Mỹ, Tam Thắng… để rồi nhận ra một điều: người dân đang thay đổi thật. Nhưng để những thay đổi ấy không bị 'đổ sông đổ biển' như hơn 10 trước, cần lắm một hệ thống thu gom - vận chuyển - xử lý đồng bộ.