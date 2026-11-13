Xử lý dứt điểm vướng mắc ở các dự án BT chuyển tiếp trước 31/12/2027
Kết luận phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị xử lý dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc ở những dự án BT chuyển tiếp áp dụng theo nghị quyết của Chính phủ trước ngày 31/12/2027. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/xu-ly-dut-diem-vuong-mac-o-cac-du-an-bt-chuyen-tiep-truoc-31-12-2027-10443177.html