Xử lý dứt điểm việc thiếu sách giáo khoa trước 25/9

Mùa tuyển quân năm 2027 đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị từ sớm, với yêu cầu không chỉ nắm chắc số lượng mà còn chú trọng chất lượng nguồn công dân nhập ngũ. Từ cơ sở, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường phối hợp với chính quyền, thôn, tổ dân phố rà soát từng trường hợp trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; đồng thời tuyên truyền, vận động để thanh niên nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ khi lên đường làm nhiệm vụ.