Xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng ở Chân Mây - Lăng Cô

Ngập lụt gây đảo lộn đời sống của người dân thôn Phú Sơn.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều hộ dân tại thôn Phú Sơn bị ngập lụt nhiều lần, việc đi lại gặp khó khăn, các hoạt động sinh hoạt thường ngày bị gián đoạn.

Chị Nguyễn Thị Huế, trú tại thôn Phú Sơn, cho biết tình trạng ngập lụt bắt đầu từ ngày 13/9 và đến nay đã xảy ra ba lần. Theo chị Huế, trước đây khu vực này không xảy ra ngập lụt nghiêm trọng như hiện nay. Đợt ngập đầu tiên gây thiệt hại lớn cho gia đình chị, với khoảng 250 con gà bị chết, 3 tấn lúa bị ướt và máy xay xát lúa bị hư hỏng. Tình trạng ngập lụt tái diễn khiến hoạt động sản xuất, chăn nuôi của gia đình bị ảnh hưởng, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Theo chị Huế, hoạt động san lấp mặt bằng nhưng không bảo đảm đường thoát nước đã gây ra tình trạng ngập úng. Gia đình cùng các hộ dân bị ảnh hưởng kiến nghị gửi xã Chân Mây - Lăng Cô. Sau khi tiếp nhận đơn, cán bộ địa phương đã đến khảo sát thực tế, tuy nhiên, đến nay tình trạng ngập úng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Tương tự, gia đình bà Phan Thị Thảo, cũng chịu ảnh hưởng nặng nề khi nước tràn vào nhà, có nơi sâu gần 1 m. Bà Thảo chia sẻ, bà đã sinh sống tại địa phương nhiều năm nhưng chưa từng chứng kiến nhà mình ngập sâu như vậy. Tình trạng ngập lụt kéo dài khiến sinh hoạt gia đình bị đảo lộn, việc đi lại gần như không thể thực hiện khi nước dâng cao. Bà mong muốn chính quyền địa phương sớm có giải pháp xử lý triệt để, tránh để người dân tiếp tục sống trong cảnh thấp thỏm mỗi khi có mưa lớn.

Ngập lụt gây đảo lộn đời sống của người dân thôn Phú Sơn.

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, tình trạng ngập lụt còn tác động đến hoạt động kinh doanh của người dân. Bà Trần Thị Thu Trang cho biết, gia đình có một số phòng trọ cho thuê để tăng thu nhập. Tuy nhiên, do nước thường xuyên ngập sâu, việc đi lại và sinh hoạt của người thuê trọ gặp khó khăn, khách thuê trọ đã trả phòng hết phòng. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, thu nhập của gia đình sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Chị Trang mong muốn các giải pháp thoát nước sớm được triển khai đồng bộ, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước khi có mưa lớn, hạn chế thiệt hại về tài sản, sản xuất và ổn định đời sống lâu dài.

Trước những kiến nghị của người dân, ông Phan Hữu Bình, Phó Trưởng phòng Kinh tế, xã Chân Mây-Lăng Cô cho biết, chính quyền địa phương ghi nhận tình trạng ngập lụt cục bộ tại thôn Phú Sơn từ ngày 13/9, ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất của khoảng 10 hộ dân. Nguyên nhân gây ngập được xác định là do mưa lớn, trong khi dòng chảy tại khu vực đầu nguồn bị thu hẹp.

Để khắc phục tình trạng này, chính quyền xã đang phối hợp với các đơn vị, tìm phương án khơi thông dòng chảy; dự kiến xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng trong tháng 10 này.