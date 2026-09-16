Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

Chiều 16/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2026, xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Cũng tại phiên họp, Thủ tướng đã chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần triển khai ngay về kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2026 - Ảnh: CP

Hoàn thiện cơ chế về thời hạn sử dụng nhà chung cư

Tại phiên họp, Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết, mục tiêu và định hướng hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, Thủ tướng cho ý kiến về một số nội dung cụ thể. Trong đó, đáng chú ý, về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Thủ tướng nêu rõ đây là dự án Luật đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp, sâu rộng đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, được Nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát toàn diện nội dung của dự thảo Luật, các nội dung còn ý kiến khác nhau, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của cấp có thẩm quyền, đặc biệt là nguyên tắc, định hướng lớn tại Nghị quyết số 21 của Trung ương, kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Làm rõ các chủ trương đã được cụ thể hóa trong dự thảo Luật, những chủ trương được đưa vào các luật khác và văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành; rà soát, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các Luật có liên quan.

Cùng với đó, đẩy nhanh việc xây dựng, kết nối thông tin dữ liệu đất đai theo nguyên tắc minh bạch tối đa nhằm thúc đẩy giao dịch trên thị trường; rà soát quy định phân cấp, phân quyền, đơn giản thủ tục hành chính theo nguyên tắc 1 đầu mối, 1 cửa…

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên họp - Ảnh: CP

Về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Xây dựng rà soát bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng; cầu thị lắng nghe các ý kiến người dân, doanh nghiệp, nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế về: thời hạn sử dụng nhà chung cư; các loại hình nhà ở cho thuê, cơ chế tài chính đi kèm…

Đơn giản hóa thủ tục đầu tư, phát triển và tiếp cận nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu có nơi ở ổn định, lâu dài của người dân; quy định rõ tiêu chí khung về hạn chế phân lô bán nền; quy định ngăn ngừa các hành vi đầu cơ; báo cáo Quốc hội đề xuất thí điểm cơ chế Nhà nước mua lại dự án nhà ở thương mại của chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện hoặc không thể chuyển nhượng…

Về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Xây dựng rà soát bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng; cầu thị lắng nghe các ý kiến người dân, doanh nghiệp - Ảnh: CP

Về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Xây dựng hoàn thiện cơ chế, đưa thị trường bất động sản trở thành kênh phân bổ đất đai công khai, minh bạch, lành mạnh, ổn định, bền vững;

Hoàn thiện các quy định tại dự thảo Luật xác định rõ tiêu chí nhận diện hành vi đầu cơ, thao túng thị trường; cơ chế bảo đảm giá trị còn lại của hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai qua tài khoản bảo đảm; cơ chế phân quyền cho UBND cấp tỉnh.

Rà soát điều kiện kinh doanh, trình tự giao dịch, huy động vốn và trách nhiệm công khai thông tin, bảo đảm an toàn pháp lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường, nhất là người mua nhà. Quy định rõ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu về bất động sản với dữ liệu đất đai, quy hoạch, thuế, công chứng, dân cư, tín dụng…

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến xác đáng của Thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và kết luận tại Phiên họp; khẩn trương hoàn thiện toàn bộ hồ sơ của các dự án luật, nghị quyết để lấy ý kiến Thành viên Chính phủ, báo cáo Phó Thủ tướng phụ trách trước ngày 21/9/2026;

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan liên quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết được biểu quyết thông qua, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 sắp tới.

Quang cảnh phiên họp.

Giải quyết ngay tình trạng thiếu sách giáo khoa, bảo đảm chất lượng suất ăn học đường

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách tại Phiên họp, đặc biệt, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp tục chỉ đạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải giải quyết ngay và có thời hạn cụ thể, xử lý triệt để, dứt điểm trong thời gian ngắn nhất tình trạng thiếu sách giáo khoa.

Nêu rõ vấn đề cung ứng suất ăn học đường có nhiều bất cập và chưa đảm bảo cả về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phải trao đổi, làm việc với các địa phương, đồng thời nhấn mạnh đây là trách nhiệm của các địa phương, nhất là chính quyền cơ sở;

Đồng thời Thủ tướng đề nghị Bí thư, Chủ tịch và Ban Thường vụ các địa phương phải phát huy trách nhiệm trong công tác chăm lo học sinh, đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.