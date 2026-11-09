Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về quản lý, sử dụng tài sản công

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 4/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu quả công tác quản lý, hạch toán, theo dõi tài sản công.Thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 53/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 1/3/2024 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã tích cực triển khai Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý tại thời điểm 0 giờ ngày 1/1/2026.

Thông qua Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026, các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp tổ chức bộ máy đã nắm bắt được thực trạng tài sản công được giao quản lý, sử dụng; đồng thời, nhận diện những tồn tại, hạn chế để làm cơ sở xác định nhiệm vụ, giải pháp quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công theo quy định.

Xử lý dứt điểm tài sản công sử dụng sai mục đích, tránh thất thoát, lãng phí. Ảnh minh hoạ: H.H.

Theo Công điện, tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thông tin về tài sản công cũng là cơ sở quan trọng để các cấp quản lý xây dựng chiến lược, kế hoạch và đưa ra các quyết định quản lý, điều hành.

Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy tối đa các nguồn lực của nền kinh tế, việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý tài sản công là nhiệm vụ cấp bách, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công, bảo đảm phản ánh đúng thực trạng, tránh thất thoát, lãng phí, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác quản lý, sử dụng, khai thác, thống kê, theo dõi, hạch toán tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải khẩn trương rà soát, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công.

Trong đó, tập trung vào các quy định về phân cấp thẩm quyền; tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng; thời gian sử dụng, tỷ lệ tính hao mòn tài sản cố định vô hình và tài sản kết cấu hạ tầng giao thông như đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải; quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng cho đối tượng quản lý.

Việc hoàn thiện các quy định này nhằm tạo cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng, khai thác, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản.

Năm 2027, phải hoàn thành rà soát, chuẩn hóa số liệu và xử lý tài sản công tồn đọng

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ đặt ra tại Công điện số 71/CĐ-TTg là khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra từ kết quả Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026 do Bộ Tài chính công bố.

Theo đó, trong năm 2027, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải hoàn thành việc củng cố, cập nhật, bổ sung hồ sơ quản lý, theo dõi, hạch toán tài sản công, bảo đảm thống nhất giữa số liệu thực tế và sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật về kế toán.

Đồng thời, thực hiện rà soát, chuẩn hóa thông tin, số liệu tài sản được giao quản lý, sử dụng, bảo đảm phản ánh đúng thực trạng tài sản; xác định giá trị đối với những tài sản chưa được xác định giá trị để phục vụ công tác quản lý, hạch toán theo quy định.

Đối với tài sản hình thành từ các dự án, Thủ tướng yêu cầu ban quản lý dự án, cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận và xử lý tài sản ngay sau khi kết thúc dự án hoặc khi có quyết định xử lý của cơ quan, người có thẩm quyền.

Đáng chú ý, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý dứt điểm các tài sản hỏng, không sử dụng được; tài sản còn sử dụng được nhưng không sử dụng và tài sản sử dụng không đúng mục đích theo đúng quy định của pháp luật.

Để bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện Công điện.