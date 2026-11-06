Xử lý dứt điểm ổ dịch, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine động vật

Theo đó, trước nguy cơ dịch bệnh động vật tiếp tục phát sinh, lây lan trong mùa mưa lũ, nhất là dịch tả lợn châu Phi, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm ổ dịch, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine và tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ động vật.

Theo UBND thành phố, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn đã xuất hiện một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm như lở mồm long móng, viêm da nổi cục ở trâu bò, cúm gia cầm, bệnh dại và dịch tả lợn châu Phi. Từ đầu tháng 10 đến nay, dịch tả lợn châu Phi có xu hướng tái phát tại nhiều địa phương. Hiện toàn thành phố có 9 xã, phường có dịch chưa qua 21 ngày, gồm Quế Sơn Trung, Thượng Đức, Nông Sơn, Tiên Phước, Quế Phước, Hòa Vang, Điện Bàn Bắc, Quế Sơn và Chiên Đàn.

Trong điều kiện thời tiết bước vào mùa mưa lũ, sức đề kháng của vật nuôi suy giảm, tiến độ tiêm phòng vaccine đợt 2 năm 2026 còn chậm, cùng với nhu cầu vận chuyển, giết mổ động vật gia tăng dịp cuối năm, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan được đánh giá ở mức cao.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các xã, phường, đặc khu tập trung nguồn lực xử lý dứt điểm các ổ dịch; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine đợt 2 năm 2026, tổ chức tiêm bổ sung cho đàn vật nuôi mới phát sinh hoặc chưa được tiêm phòng.

Các địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh đến tận thôn, nhất là tại những ổ dịch cũ và khu vực nguy cơ cao; hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện an toàn sinh học, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại. Đồng thời, xử lý nghiêm hành vi giấu dịch, vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật mắc bệnh và sản phẩm động vật không bảo đảm vệ sinh thú y.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tăng cường kiểm dịch vận chuyển động vật, kiểm soát hoạt động giết mổ; tổ chức kiểm tra tại các địa phương đang có dịch, chuẩn bị đầy đủ vắc-xin, hóa chất phục vụ phòng, chống dịch.

UBND thành phố cũng yêu cầu các địa phương hoàn thành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2027 trước ngày 30/12/2026; chủ động bố trí kinh phí, nhân lực thú y nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh ngay từ cơ sở.