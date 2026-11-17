Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành nội dung thảo luận. Ảnh Hồ Long

Tờ trình dự án Nghị quyết của Quốc hội ban hành chính sách đặc thù về xử lý xóa tiền thuế nợ để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện Luật Quản lý thuế nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu do Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trình bày nêu rõ, Nghị quyết quy định chính sách đặc thù để xử lý xóa nợ lệ phí môn bài, bao gồm cả thuế môn bài theo quy định của pháp luật có hiệu lực trước ngày 1/1/2017 và tiền chậm nộp, bao gồm cả tiền phạt chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế có hiệu lực trước ngày 1/7/2013 của người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 tính đến ngày 21/11/2026.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết. Ảnh Hồ Long

Nghị quyết loại trừ khỏi phạm vi được xem xét xử lý xóa đối với các khoản tiền chậm nộp phát sinh từ khoản tiền thuế nợ gốc liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ; khoản tiền thuế nợ liên quan đến vụ việc đang được thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử nhằm ngăn ngừa lợi dụng chính sách và bảo đảm xử lý đúng đối tượng, đúng khoản nợ.

Theo Báo cáo thẩm tra sơ bộ do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày, Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết có giải pháp đặc thù, áp dụng một lần, có thời hạn để xử lý dứt điểm nghĩa vụ lệ phí môn bài tồn đọng, tháo gỡ rào cản tài chính cho người nộp thuế thực sự đã ngừng hoạt động, góp phần làm sạch cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh và cơ sở dữ liệu thuế, ngăn chặn sớm việc lợi dụng pháp nhân không hoạt động để gian lận hóa đơn, lập công ty vỏ bọc.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết. Ảnh Hồ Long

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho biết, Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế (GF) không khuyến nghị xóa nợ thuế; kết quả đáp ứng khuyến nghị của GF phụ thuộc chủ yếu vào việc quản lý trạng thái pháp nhân và lưu giữ thông tin của người nộp thuế. Do vậy, đề nghị Chính phủ xác định mục tiêu định lượng của chính sách (số mã số thuế dự kiến được khôi phục, chấm dứt hiệu lực); chịu trách nhiệm bảo đảm chính sách và việc tổ chức thực hiện tuân thủ đúng chuẩn mực, khuyến nghị của OECD và GF, không ảnh hưởng đến kết quả kỳ đánh giá lại.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành chính sách đặc thù về xử lý xóa tiền thuế nợ để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện Luật Quản lý thuế nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đây là chính sách mới, khác với quy định của luật nên phải đánh giá rất kỹ lưỡng tác động của chính sách.