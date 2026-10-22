Xử lý dứt điểm các vụ vi phạm đất rừng ở Phú Quốc trước 15-11-2026

Thời gian qua, chính quyền Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất rừng. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn hàng chục công trình vi phạm chưa bị cưỡng chế tháo dỡ, hàng trăm cá nhân liên quan chưa bị xử lý. Để siết chặt việc quản lý đất rừng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang kiêm Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi yêu cầu các cơ quan liên quan phải xử lý dứt điểm 699 vụ việc còn tồn đọng trước ngày 15-11-2026 và không để vi phạm mới phát sinh.

Ông Trịnh Công Hùng, sống gần Nhà máy Nước hồ Cửa Cạn (Phú Quốc), cho biết, dù chính quyền, đoàn thể ở địa phương và ban nhân dân ấp nhiều lần vận động nhưng đến nay, nhiều trường hợp lấn chiếm đất rừng (nằm trong 4 dự án: Khu tái định cư Cửa Cạn, Hồ nước Cửa Cạn, Nhà máy Nước Cửa Cạn, Khu xử lý rác Bãi Bổn - Hàm Ninh phục vụ APEC 2027) vẫn không tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, giao mặt bằng để phục vụ thi công dự án.

“Địa phương cần có biện pháp mạnh để xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm kéo dài, không để ảnh hưởng đến tiến độ các dự án quan trọng ở Phú Quốc”, ông Hùng nêu ý kiến.

Lực lượng chức năng Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cưỡng chế công trình xây dựng của Khu du lịch T. Peak xây dựng trên đất rừng vào tháng 5-2026. Ảnh: Tâm Chí

Kết luận số 23/KL-TTT ngày 14-8-2026 của Thanh tra tỉnh An Giang về kết quả thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý diện tích đất rừng liên quan 4 dự án nêu trên xác định, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc, Vườn Quốc gia Phú Quốc đã không quản lý đất rừng chặt chẽ. Có 315 hộ gia đình, cá nhân vào lấn chiếm đất rừng, với diện tích 260,06ha; trong đó có 68 trường hợp xây dựng nhà ở, nhà tiền chế trên đất rừng phòng hộ đã chiếm.

Trong khi đó, đại diện Hạt Kiểm lâm khu vực II thông tin, từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cơ quan cấp trên xử lý 914 vụ việc trong lĩnh vực lâm nghiệp và đất rừng, cưỡng chế 10 trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 699 trường hợp vi phạm hành chính còn tồn đọng, chờ xem xét xử lý hành chính, hàng chục vụ việc phức tạp đã chuyển cơ quan công an để xác minh, điều tra.

Ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quốc, nhìn nhận, nếu không có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm, tình trạng lấn chiếm đất rừng, xây dựng công trình trái phép trên đất rừng sẽ diễn biến phức tạp, trở thành điểm nóng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo vệ rừng, an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ông yêu cầu Vườn Quốc gia Phú Quốc, UBND Đặc khu Phú Quốc, Hạt Kiểm lâm khu vực II, Công an Đặc khu Phú Quốc và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, thống kê minh bạch số lượng hồ sơ vi phạm hiện có, phân loại mức độ, tính chất theo từng nhóm để có hình thức xử lý hợp lý, tuyệt đối không để phát sinh số vụ vi phạm mới. Các đơn vị cung cấp điện, nước, viễn thông phải thực hiện nghiêm việc ngưng cung cấp dịch vụ khi nhận được quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trên đất rừng. Trường hợp nào không thực hiện đúng, đặc khu sẽ làm việc cơ quan cấp trên để có hình thức xử lý.

Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quốc chỉ đạo: “Các trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính lần thứ nhất nhưng không khắc phục, tiếp tục vi phạm và bị xử phạt lần thứ hai sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, xử lý hình sự. Đến ngày 15-11-2026, các vụ việc vi phạm hành chính tồn đọng phải được xử lý xong, không để kéo dài, gây phức tạp thêm tình hình. Tiến độ xử lý sẽ được Bí thư Đảng ủy đặc khu theo dõi chặt chẽ, sát sao”.

Bên cạnh việc xử lý các trường hợp lấn chiếm đất rừng, xây dựng công trình trái phép trên đất rừng, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quốc cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị quản lý tổng rà soát, thống kê, xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan trong từng giai đoạn để có hình thức kiểm điểm, xử lý nghiêm minh; không để xảy ra tình trạng cán bộ đùn đẩy trách nhiệm, buông lỏng quản lý, làm phát sinh vi phạm trong thời gian tới.