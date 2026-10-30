Xử lý dứt điểm các phản hồi của người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Công văn hỏa tốc gửi Thuế các tỉnh thành về việc tăng cường công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Văn bản chỉ đạo Trưởng Thuế các cấp tập trung tháo gỡ khó khăn, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và xử lý dứt điểm các phản hồi của người nộp thuế.

Người dân làm thủ tục về thuế tại Cơ quan Thuế TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chuẩn hóa và hoàn thiện cơ sở dữ liệu

Để hỗ trợ người nộp thuế và nâng cao hiệu quả quản lý, Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo việc chuẩn hóa và hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Cụ thể là tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin người nộp thuế, thửa đất và nghĩa vụ thuế, tập trung xử lý dữ liệu lịch sử, thông tin sai lệch, trùng lặp hoặc bỏ sót. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý đất đai địa phương để đối chiếu biến động.

Cùng với đó là giải quyết phản hồi của người nộp thuế theo phương thức điện tử; rà soát toàn bộ kiến nghị chưa được giải quyết, phân loại nội dung và phân công rõ công chức xử lý. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc phát hành thông báo thuế, tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm hay để tồn đọng hồ sơ.

Thuế các tỉnh thành phải thực hiện đối soát, thanh toán kinh phí ủy nhiệm thu kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp thu sai, chậm nộp tiền thuế. Trưởng Thuế tỉnh, thành phố trực tiếp làm Tổ trưởng Tổ công tác hỗ trợ người nộp thuế kê khai và giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh. Phối hợp với các cơ quan truyền thông địa phương tuyên truyền thống nhất về chính sách và nghĩa vụ thuế.

Đã rà soát trên 95,5% tờ khai, tích cực cắt giảm thủ tục

Theo Cục Thuế, thời gian qua, cơ quan thuế các cấp đã triển khai nhiều giải pháp rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên hệ thống quản lý ngành Thuế. Toàn ngành đã rà soát 95,57% trên tổng số 3.372.799 tờ khai cần rà soát.

Cục Thuế đã tham mưu Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cắt giảm thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ trong các luật, nghị định, thông tư. Cơ quan chức năng đã bãi bỏ yêu cầu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trên Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Không yêu cầu người dân nộp lại thông tin, hồ sơ mà cơ quan nhà nước đã có và đủ điều kiện kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Tuy nhiên, Cục Thuế nhận thấy tại một số địa bàn vẫn còn tình trạng thông tin người nộp thuế và thửa đất chưa được cập nhật đầy đủ, dẫn đến phát hành thông báo nghĩa vụ thuế chưa chính xác. Việc tiếp nhận và xử lý phản hồi của người nộp thuế theo Công văn số 3383 ngày 25-5-2026 ở một số nơi còn chậm trễ, nội dung giải thích chưa rõ ràng hoặc chưa giải quyết dứt điểm vướng mắc.

TPHCM: Phần lớn sai lệch dữ liệu đã được xử lý Thuế TPHCM thông tin đã cơ bản hoàn thành làm sạch hàng trăm nghìn dữ liệu người sử dụng đất và xử lý phần lớn sai lệch dữ liệu thuế đất quá khứ. Trước đó, tình trạng nợ thuế "ảo" xuất hiện trên ứng dụng eTax Mobile chủ yếu do việc luân chuyển dữ liệu giữa cơ quan Thuế và cơ quan đất đai chưa đồng bộ, cùng việc người dân chậm kê khai khi chuyển nhượng. Để khắc phục, Thuế TPHCM đã tăng cường phối hợp với cơ quan đăng ký đất đai, 168 xã, phường, đặc khu và chỉ đạo 29 Thuế cơ sở đối chiếu dữ liệu trên hệ thống, đảm bảo đồng bộ thông tin nghĩa vụ tài chính cho người dân.