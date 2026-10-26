Xử lý dứt điểm các điểm “nóng” ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh trước ngày 30/11/2026

Công ty Cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông Công Chính Nông Cống phối hợp với các địa phương thực hiện việc thu gom rác thải. Ảnh: Tiến Dũng

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng vừa ký ban hành Công văn số 22958/UBND-KTTC ngày 23/10/2026 về việc siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành chi ngân sách lĩnh vực vệ sinh môi trường và kiến thiết thị chính trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, các xã, phường đã chủ động phê duyệt dự toán và triển khai các hoạt động công ích về vệ sinh môi trường, kiến thiết thị chính, đáp ứng yêu cầu giữ gìn vệ sinh, cảnh quan và mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, việc xác định khối lượng, đơn giá dịch vụ công ích ở một số địa phương còn lúng túng, chưa sát định mức kinh tế - kỹ thuật; công tác đấu thầu, đặt hàng chưa kịp thời, việc giải quyết các vấn đề môi trường phát sinh còn thiếu chủ động.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường căn cứ định mức phân bổ chi sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp môi trường được giao, chủ động rà soát, cân đối ngân sách, ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và kiến thiết thị chính.

Đồng thời, huy động các nguồn thu ngân sách cấp xã và lồng ghép các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư, nâng cấp hạ tầng đô thị, xử lý dứt điểm các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, chỉnh trang cảnh quan trên địa bàn. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Các địa phương phải lập, phê duyệt danh sách đầy đủ các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng nộp giá dịch vụ vệ sinh môi trường; tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, chấm dứt tình trạng thả nổi hoặc giao thôn tự thỏa thuận thu, chi không đúng quy định. Thời hạn hoàn thành cũng là trước ngày 30/11/2026.

Đối với công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ công ích, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành việc lập, thẩm định dự toán và tổ chức đấu thầu, đặt hàng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, duy trì vệ sinh môi trường và kiến thiết thị chính. Thời gian thực hiện hợp đồng tối đa 5 năm, phù hợp quy định pháp luật, điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương; bảo đảm hợp đồng có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát giá dịch vụ, xây dựng, trình UBND tỉnh quy định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Việc xây dựng giá phải phù hợp tình hình thực tế, hài hòa giữa khả năng đóng góp của người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh với yêu cầu duy trì chất lượng dịch vụ; bảo đảm bù đắp chi phí thực tế, giảm áp lực cấp bù từ ngân sách. Thời hạn hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2026.

Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ vệ sinh môi trường và kiến thiết thị chính theo khả năng cân đối ngân sách, bảo đảm đáp ứng yêu cầu chỉnh trang đô thị, duy trì hoạt động công ích và kịp thời xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí tại các xã, phường; hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập dự toán, phân bổ, sử dụng kinh phí, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện, bảo đảm quản lý, sử dụng ngân sách đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị trên địa bàn tỉnh.