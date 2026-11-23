Theo báo cáo của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 tỉnh, trong số 31 nhiệm vụ của kế hoạch có nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành đủ sản phẩm đầu ra, thiếu tài liệu kiểm chứng, còn nhiều vướng mắc thực tế tại cơ sở.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: C.H

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm vẫn chưa hình thành sản phẩm thực tế và tiến độ thực hiện còn rất thấp, như: Trang thiết bị đầu cuối phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; nhiều vị trí lõm sóng và điểm thiếu điện ngoài danh mục ưu tiên chưa xử lý dứt điểm; tiến độ giải ngân kinh phí chuyển đổi số toàn tỉnh đến ngày 19/11/2026 mới đạt 42,26%.

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu - Ảnh: C.H

Một số nhiệm vụ trong Kế hoạch 100 ngày, gồm: Nhóm nhiệm vụ phối hợp theo Kế hoạch 110/KH-BCĐ ngày 31/7/2026 của Ban Chỉ đạo 57 tỉnh, như: Kết nối cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức với cơ sở dữ liệu đảng viên; rà soát quy định pháp luật chồng chéo; sổ sức khỏe điện tử; số hóa dữ liệu giáo dục... đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có số liệu cập nhật, chưa có tài liệu minh chứng và chưa báo cáo rõ kết quả thực hiện.

Đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát biểu tại cuộc họp- Ảnh: C.H

Tại hội nghị, các đại biểu, đại diện lãnh đạo đơn vị, địa phương đã thảo luận, giải trình, tập trung phân tích, làm rõ và xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành, chậm tiến độ hoặc còn vướng mắc.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu Công an các xã, phường, đặc khu - Ảnh: C.H

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh lưu ý, chỉ còn 7 ngày nữa là kết thúc thời gian thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày. Quỹ thời gian không còn nhiều, kết quả xử lý trong những ngày nước rút sẽ quyết định trực tiếp đến việc hoàn thành mục tiêu được giao.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị -Ảnh: C.H

Thời gian tới, các cơ quan chủ trì còn thiếu số liệu, báo cáo kết quả và tài liệu kiểm chứng phải hoàn thiện gửi về Cơ quan Thường trực và các Tổ Công tác trước 17 giờ ngày 24/11, 4 Tổ Công tác của Ban Chỉ đạo 57 tỉnh trực tiếp kiểm tra, xác minh và gửi báo cáo trước ngày 26/11. Nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của tỉnh, sở, ngành, địa phương phải hoàn thành trước ngày 30/11. Các vướng mắc khách quan, vượt thẩm quyền cần lập hồ sơ, căn cứ để kiến nghị cơ quan Trung ương xem xét, tháo gỡ.