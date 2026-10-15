Xử lý dứt điểm 71 dự án chậm triển khai

Bên cạnh đó, 102 dự án đã được tháo gỡ vướng mắc và được cho phép tiếp tục thực hiện, hoàn thiện thủ tục; 15 dự án tạm dừng để rà soát theo bản án, kết quả giải quyết của cơ quan tư pháp hoặc quy hoạch được phê duyệt. Với 153 dự án còn lại, Thành phố Hà Nội tiếp tục rà soát, xây dựng phương án xử lý; trong đó, 68 dự án được đánh giá sơ bộ tính khả thi để xem xét tiếp tục triển khai hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư và 85 dự án tiếp tục được rà soát, đánh giá trong tháng 10/2026.

Lắp wifi miễn phí tại 350 nhà văn hóa cộng đồng

Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng cho 126 xã, phường; cung cấp internet, wifi miễn phí tại 350 nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa. Tỷ lệ dân số được phủ sóng 5G đạt khoảng 99% với hơn 7.000 trạm BTS 5G; 100% số xã, phường được phổ cập internet băng rộng cố định và di động. Thành phố vừa bàn giao cho 126 xã, phường 5.013 máy tính văn phòng, 2.375 máy tính chuyên môn, 7.388 gói phần mềm Windows bản quyền, 411 máy photocopy và 306 phòng giao ban trực tuyến.

Hướng về Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946-19/10/2026), Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam tổ chức tuần lễ triển lãm ảnh và chiếu phim truyền thống tại Phố Sách Hà Nội về Lực lượng vũ trang Thủ đô; tổ chức đoàn tham quan Bảo tàng Chiến thắng B52; gặp mặt cán bộ quân đội qua các thời kỳ thuộc Lực lượng vũ trang Thủ đô; song song đó là tổ chức hoạt động thi đấu thể thao chào mừng. Đây là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời khẳng định những đóng góp quan trọng của Lực lượng vũ trang Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.