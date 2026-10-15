Xử lý dứt điểm 38 cơ sở chưa bảo đảm phòng cháy, chữa cháy

UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 12577 về việc tăng cường các giải pháp khắc phục, xử lý dứt điểm các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC có hiệu lực.

Lực lượng chức năng kiểm tra thực trạng hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại Chung cư Hưng Phú (phường Bắc Nha Trang).

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện còn 38/147 cơ sở chưa khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC. Cụ thể, 1 cơ sở thuộc diện di dời; 13 cơ sở thuộc nhóm cần thực hiện các giải pháp chủ yếu về trang bị bổ sung phương tiện, hệ thống PCCC (nhóm I); 24 cơ sở thuộc nhóm cần thực hiện các giải pháp về ngăn cháy lan, khoảng cách an toàn về PCCC, lối thoát nạn, trang bị bổ sung phương tiện.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đầy đủ nội dung Nghị quyết số 04, ngày 9-7-2019 của HĐND tỉnh về việc quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC có hiệu lực và các quy định pháp luật về PCCC hiện hành; vận động người đứng đầu, chủ đầu tư nhận thức trách nhiệm và chủ động khắc phục. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu các cơ sở thuộc phạm vi quản lý không hoàn thành việc bảo đảm an toàn PCCC.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh hướng dẫn kỹ thuật, phối hợp kiểm tra, đôn đốc các cơ sở xây dựng và thực hiện phương án khắc phục. 100% người đứng đầu cơ sở phải hoàn thành xây dựng kế hoạch và cam kết lộ trình, gửi cơ quan quản lý trước ngày 15-11-2026. Sau ngày 1-7-2028, cơ sở không thể áp dụng giải pháp kỹ thuật phải chuyển đổi công năng phù hợp. Sở Công Thương chủ trì phối hợp Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Khánh Hòa và các đơn vị liên quan khẩn trương di dời Kho xăng dầu Vĩnh Nguyên nhằm bảo đảm an toàn cho khu dân cư, nơi tập trung đông người tại phường Nha Trang. Sở Xây dựng, Sở Công Thương và UBND các xã, phường phối hợp Công an tỉnh kiểm tra định kỳ, đột xuất và hướng dẫn khắc phục các giải pháp về kiến trúc, xây dựng.

Công an tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo PCCC và Cứu nạn cứu hộ tỉnh) được giao theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình và báo cáo theo quy định. Quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời gửi văn bản về Công an tỉnh để được hướng dẫn, tổng hợp.