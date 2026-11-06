Xử lý dự án vi phạm, bảo vệ quyền lợi người mua nhà

Không chờ đến khi mặt bằng được thu hồi, nhiều người dân ở những nơi tuyến đường sắt đi qua đã chủ động thu hoạch cây trồng, phối hợp kiểm đếm, hoàn thiện thủ tục để sớm bàn giao đất phục vụ Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Người dân kỳ vọng tuyến đường sắt mới sẽ mở thêm cơ hội phát triển cho quê hương.