Xử lý dự án vi phạm, bảo vệ quyền lợi người mua nhà
HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 96 năm 2026, quy định cơ chế đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại một số công trình, dự án. Đáng chú ý, Nghị quyết đặt ra những nguyên tắc cụ thể nhằm bảo vệ quyền lợi người mua nhà, đồng thời xác định rõ trách nhiệm tài chính của chủ đầu tư.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xu-ly-du-an-vi-pham-bao-ve-quyen-loi-nguoi-mua-nha-246261106181623179.htm