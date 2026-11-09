Xử lý dự án tồn đọng, kéo dài: Địa phương phải chủ động giải quyết, không đùn đẩy trách nhiệm lên Trung ương

Chiều 9/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp về việc xây dựng quy trình phối hợp liên ngành giữa các cơ quan hành pháp, tư pháp và địa phương trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, gắn với xem xét, xử lý trách nhiệm và khắc phục hậu quả. Trong đó có các dự án tồn đọng, kéo dài.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu khai mạc cuộc họp - Ảnh: CP

3.611 dự án thuộc nhóm đã xử lý, không còn khó khăn, vướng mắc

Theo báo cáo tại cuộc họp, tính đến ngày 30/10/2026, Hệ thống 751 ghi nhận 4.963 dự án tồn đọng, kéo dài. Trong đó, 3.611 dự án thuộc nhóm đã xử lý, không còn khó khăn, vướng mắc; 1.206 dự án đã có phương án xử lý và 146 dự án đang được rà soát, đề xuất phương án xử lý.

Các báo cáo và ý kiến thảo luận tập trung làm rõ những khó khăn trong quá trình xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, nhất là những trường hợp có liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử.

Thực tế có những dự án chưa được địa phương tiếp tục giải quyết do các nội dung liên quan đang trong quá trình thanh tra, điều tra hoặc xét xử.

Một số dự án đã có kết luận kiểm tra, kiểm toán nhưng chưa có kết luận thanh tra, khiến cơ quan xử lý lúng túng trong việc xác định trình tự, căn cứ giải quyết, đồng thời phải tránh chồng chéo, trùng lặp giữa các hoạt động kiểm tra, thanh tra.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: CP

Xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của từng cấp, từng cơ quan

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thống nhất trước mắt chưa thành lập thêm tổ chức liên ngành mới, tiếp tục triển khai nhiệm vụ thông qua Ban Chỉ đạo 751, đồng thời rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp để đáp ứng yêu cầu mới.

Đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tiếp tục phân loại, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của từng cấp, từng cơ quan.

Đối với Bộ Tài chính cần rà soát nhóm hơn 1.200 dự án đã có phương án xử lý, đề nghị các địa phương làm rõ những khó khăn, vướng mắc còn lại, xác định các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và những vấn đề cần có sự phối hợp, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, những công việc đã được phân cấp, thuộc thẩm quyền địa phương thì địa phương phải chủ động giải quyết và chịu trách nhiệm; không đùn đẩy, chuyển lên Trung ương những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình.

Đối với 146 dự án đang được rà soát, đề xuất phương án xử lý, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tiếp tục xác định cụ thể những trường hợp thuộc thẩm quyền Trung ương, làm rõ cơ quan chuyên ngành có trách nhiệm chủ trì thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Trong quá trình hoàn thiện cơ chế phối hợp, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý việc phân công đầu mối phụ trách các nhiệm vụ cụ thể trong Ban Chỉ đạo 751 phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và chuyên môn của từng cơ quan, bảo đảm sự phối hợp trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh tra, điều tra, tố tụng.