Xử lý đối tượng có hành vi rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Ngày 02/10/2026, Phòng an ninh mạng phối hợp Công an phường Yên Nghĩa triệu tập N.X.L (Sinh năm: 1989; nơi ở: TP Hà Nội) là người tạo lập, sử dụng website đăng tải thông tin rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng đến cơ quan Công an để làm rõ các nội dung liên quan.

Quá trình làm việc, đối tượng N.X.L đã khai nhận hành vi đăng tải nhiều hình ảnh và bài viết trên website nhằm mục bán các loại công cụ hỗ trợ kiếm lời. Đồng thời, qua kiểm tra kho hàng của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ: 53 dùi cui điện các loại, 70 gậy ba khúc bằng kim loại, 70 gậy ba khúc bằng cao su, 374 bình xịt hơi cay các loại, 25 tay đấm sắt, 02 súng bắn điện và 06 viên đạn, 01 bộ máy tính để bàn.

Đối tượng và tang vật

Phòng an ninh mạng đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, quy định tại Điều 12 Nghị định 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Không đăng tải, quảng cáo, rao bán, môi giới hoặc mua bán trái phép công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử, hội, nhóm và các nền tảng trực tuyến.

- Không mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng công cụ hỗ trợ trái quy định, kể cả với mục đích tự vệ hoặc phòng ngừa nguy hiểm.

- Khi phát hiện tài khoản, hội, nhóm có dấu hiệu rao bán, mua bán trái phép công cụ hỗ trợ, người dân cần lưu giữ thông tin liên quan (đường link, tài khoản, hình ảnh, số điện thoại…) và thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để tiếp nhận, xử lý theo quy định.