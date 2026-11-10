Xử lý điểm trông giữ xe vi phạm trên đường Hoàng Đạo Thúy
Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với Công an phường Thanh Xuân kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện tại điểm trông giữ xe trên đường Hoàng Đạo Thúy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện điểm trông giữ xe vi phạm quy định khi sử dụng diện tích vượt quá phạm vi được cấp phép và đã lập biên bản xử lý theo quy định.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xu-ly-diem-trong-giu-xe-vi-pham-tren-duong-hoang-dao-thuy-246261110165056085.htm