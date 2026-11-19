Ba tổ này xử lý tại ba nhóm địa bàn trọng điểm gồm: Nhóm các ô đất nông nghiệp, khu vực mương Ma Khay-Đồng Bông; nhóm các dự án chậm triển khai vốn ngoài ngân sách; nhóm các ô đất đã giải phóng mặt bằng giao Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường quản lý. Đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý dứt điểm 28 trong số 45 trường hợp được rà soát và phấn đấu hoàn thành xử lý toàn bộ công trình vi phạm trước quý II/2027.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng khu đô thị đa mục tiêu ở Hà Nội

Thành phố Hà Nội nỗ lực triển khai dự án khu đô thị đa mục tiêu tại hai xã Thư Lâm và Đông Anh. Hiện tổng diện tích giải phóng mặt bằng đạt khoảng 530/723 ha. Các đơn vị đang thi công đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại những khu vực đã được bàn giao mặt bằng. Chủ đầu tư dự kiến đến cuối năm 2026 hoàn thành giải phóng mặt bằng trên toàn bộ diện tích dự án, với kinh phí khoảng 7.200 tỷ đồng. Tổng chi phí đầu tư xây dựng các công trình nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại thuộc dự án trên địa bàn hai xã Thư Lâm và Đông Anh dự kiến khoảng 18.850 tỷ đồng.

Festival Nông dân Thủ đô năm 2026

Từ ngày 20-22/11, tại xã Vân Đình, Hội Nông dân Thành phố Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã tổ chức Festival Nông dân Thủ đô năm 2026, cùng Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tri thức nuôi và chế biến vịt Vân Đình”. Festival Nông dân nhằm tôn vinh đóng góp của nông dân Thủ đô; quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP, làng nghề và tinh hoa văn hóa vùng miền; thúc đẩy xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ nông sản, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp xanh, bền vững. Tại Festival có 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền; trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, làng nghề truyền thống; kết nối giao thương cùng hoạt động văn hóa, nghệ thuật.