Không chỉ rà soát, thống kê, chính quyền địa phương xây dựng lộ trình xử lý cụ thể, tập trung vào những cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Xử lý nghiêm, không có vùng cấm. Ảnh: Đức Tuấn

Kiên quyết xử lý vi phạm

Phường Bồ Đề được thành lập ngày 1-7-2025 trên cơ sở sắp xếp 5 phường cũ thuộc quận Long Biên, gồm Bồ Đề, Gia Thụy, Ngọc Thụy, Ngọc Lâm và một phần phường Thượng Thanh, với tổng diện tích tự nhiên 1.257,26ha. Trong đó, diện tích đất công, đất nông nghiệp công ích là 72,46ha.

Qua rà soát, nhiều công trình vi phạm trên địa bàn có nguồn gốc từ những tồn tại trước đây. Một số khu đất từng được chính quyền cấp phường cũ ký hợp đồng cho thuê thầu, sau đó hình thành nhà xưởng, kho chứa hàng hóa hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ. Đáng chú ý, không ít công trình nằm trên đất bãi ven sông Hồng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn PCCC.

Những công trình nằm trong đê cũng được rà soát, xử lý triệt để. Ảnh: Đức Tuấn

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 24-9-2026 của UBND thành phố Hà Nội về tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và PCCC, phường Bồ Đề đã tập trung kiểm tra, phân loại từng trường hợp. Theo yêu cầu của thành phố, các vi phạm thuộc diện xử lý phải được giải quyết dứt điểm trong quý II-2027.

Kết quả thống kê cho thấy, tại thời điểm đầu năm 2026, toàn phường có 66 vị trí tồn tại công trình xây dựng sai phép, trái phép, vi phạm quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng và liên quan đến yêu cầu bảo đảm an toàn PCCC. Trong đó, 44 vị trí nằm trên đất công do UBND phường quản lý; 6 vị trí trên đất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình và 16 vị trí thuộc các ô đất quy hoạch, đang thực hiện dự án giải phóng mặt bằng. Riêng khu vực bãi Phú Viên có 41 vị trí kho hàng, xưởng sản xuất trên đất công, đất nông nghiệp. Đây là địa bàn được xác định cần tập trung xử lý do nhiều công trình sử dụng đất không đúng mục đích, điều kiện bảo đảm an toàn PCCC còn bất cập.

Lực lượng chức năng thông báo cho một chủ xưởng kể hoạch tổng kiểm tra, rà soát để phối hợp thực hiện. Ảnh: Đức Tuấn

Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề Vũ Trọng Thư cho biết, trên cơ sở kết quả rà soát, phường đã xây dựng lộ trình xử lý cụ thể đối với từng nhóm công trình, từng vị trí vi phạm. Trước mắt, địa phương ưu tiên giải tỏa những cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, vi phạm nghiêm trọng hoặc không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động.

Theo kế hoạch, đến hết tháng 12-2026, phường tập trung tháo dỡ, giải tỏa, dừng hoạt động 12 vị trí kho xưởng; đến hết tháng 3-2027 tiếp tục xử lý 14 vị trí và hoàn thành xử lý 23 vị trí còn lại vào cuối tháng 6-2027. Việc phân chia tiến độ theo từng giai đoạn nhằm bảo đảm quá trình xử lý đúng quy định, hạn chế ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Không để phát sinh vi phạm mới

Ghi nhận tại khu vực phố Phú Viên, nơi tập trung nhiều kho xưởng, hoạt động rà soát, kiểm tra đang được triển khai nghiêm túc. Anh Phạm Văn Huân, bảo vệ một dãy kho xưởng tại đây cho biết, khuôn viên hàng nghìn mét vuông của công ty đã ngừng giao dịch cho thuê nhà xưởng để phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát. Công tác PCCC cũng được chú trọng hơn. Những người đang gửi ô tô, xe máy tại đây được khuyến cáo nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ.

Nhà xưởng tại ngõ 237 Phú Viên có sai phạm được xử lý triệt để. Ảnh: Đức Tuấn

Theo Đại úy Đàm Quang Tùng, Đội phó Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội), trên địa bàn 3 phường Bồ Đề, Long Biên và Phúc Lợi do đơn vị quản lý có 390 cơ sở vi phạm. Phần lớn là nhà xưởng, công trình xây dựng tạm trên đất nông nghiệp, đất công, đất dự án và đất bãi ven sông.

Đáng lo ngại, nhiều cơ sở chưa được trang bị đầy đủ hệ thống bảo đảm an toàn PCCC, không đáp ứng yêu cầu về khoảng cách an toàn phòng cháy. Khi xảy ra sự cố, những bất cập này có thể khiến đám cháy lan rộng, gây khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và Công an phường kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Dán thông báo công khai tại một nhà xưởng mà chủ nhà vắng mặt nhiều lần. Ảnh: Đức Tuấn

Cùng với tăng cường kiểm tra, đến nay, UBND phường thiết lập hồ sơ vi phạm về quản lý đất đai đối với toàn bộ 66 vị trí. Trong số 50 vị trí có nguồn gốc đất công, đất nông nghiệp, phường đã ban hành thông báo yêu cầu tự tháo dỡ công trình vi phạm, dừng hoạt động và bàn giao mặt bằng; đồng thời, ban hành 36 quyết định áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước theo quy định.

Đối với 16 vị trí thuộc các ô đất quy hoạch, phục vụ dự án giải phóng mặt bằng, chính quyền địa phương cũng đã hoàn thành kiểm tra, yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan tự tháo dỡ công trình, dừng hoạt động và bàn giao mặt bằng. Những trường hợp không chấp hành sẽ tiếp tục được xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Việc giải toả nhà xưởng vi phạm gắn với các mục tiêu quan trọng của thành phố. Ảnh: Đức Tuấn

Chủ tịch UBND phường Bồ Đề Phạm Bạch Đằng nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra là tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm theo đúng tiến độ thành phố giao, tuyệt đối không để phát sinh công trình vi phạm mới. Cùng với đó, phường tăng cường tuyên truyền đến các chi bộ, tổ dân phố và từng hộ gia đình để người dân hiểu rõ chủ trương, đồng thuận, tự giác chấp hành việc tháo dỡ công trình vi phạm.

Việc giải tỏa kho xưởng còn được địa phương gắn với tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, trong đó có dự án Khu đô thị đa mục tiêu và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Đây cũng là yêu cầu đặt ra nhằm bảo đảm công tác quản lý, sử dụng đất và giải phóng mặt bằng được thực hiện đồng bộ, đúng quy định.

Từ thực tế tại Bồ Đề cho thấy, xử lý các kho xưởng, công trình vi phạm trên đất bãi không chỉ là nhiệm vụ lập lại trật tự xây dựng, quản lý đất đai, mà còn góp phần loại bỏ những nguy cơ cháy, nổ ngay từ cơ sở. Để đạt hiệu quả lâu dài, cùng với giải quyết dứt điểm các tồn tại, chính quyền địa phương đang tiếp tục quản lý chặt chẽ quỹ đất sau giải tỏa, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, không để hình thành những điểm mất an toàn mới.