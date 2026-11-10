Xử lý công trình vi phạm: Bảo đảm lợi ích hợp pháp của người dân

Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội). Ảnh: G.B

Chị Nguyễn Thùy Dương - cư dân sinh sống tại tòa nhà CT12A, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công cho biết: “Sau nhiều năm vừa đi làm, vừa thuê trọ, vợ chồng tôi mới quyết tâm vay mượn người thân và ngân hàng để mua căn hộ nơi đây. Ngày vào ở, vợ chồng tôi và hai đứa con thao thức cả đêm bởi xác định từ giờ không còn phải lo chủ trọ tăng giá hay tất bật chuyển phòng trọ để gần nơi các con học. “Từ ngày biết được thành phố và UBND phường Định Công thông báo tòa nhà nơi gia đình tôi ở cùng 3 tòa nhà khác là CT11, CT12B, CT12C thuộc Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ với 246 căn hộ (từ tầng 2 đến tầng 4) nằm trong danh sách vi phạm về xây dựng do chủ đầu tư gây ra phải xử lý khiến chúng tôi không khỏi lo lắng” - chị Dương nói.

Ông Nguyễn Hồng Thái - cư dân tòa nhà CT11, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ thông tin, ngày 5/11, ông được UBND phường Định Công mời với tư cách đại diện cho cư dân dự Hội nghị về xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả, đảm bảo an sinh xã hội trong giải quyết những vụ án, vụ việc liên quan đến các dự án nhà ở của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh trên địa bàn phường Định Công.

Tại Hội nghị, ông Thái đề nghị UBND phường cùng các cơ quan chức năng đánh giá khách quan giá trị thực chất của việc giữ lại căn hộ và việc chuyển đổi công năng. Đề nghị chuyển đổi công năng từ trung tâm thương mại theo thiết kế trước đây sang nhà ở. Cùng với đó bảo đảm cho cư dân của 246 căn hộ có nơi ở hợp pháp; quyền tham gia quản lý nhà nước, kiến nghị với cơ quan nhà nước; quyền sở hữu nhà ở, tài sản hợp pháp...

Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh cho biết, theo kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 28/10/2026 của UBND phường Định Công, UBND phường chủ trì cùng các sở, ngành trực tiếp kiểm tra hiện trường, xác định rõ số lượng căn hộ, diện tích từng căn hộ xây dựng từ tầng 2 đến tầng 4 tại từng tòa nhà CT11, CT12A, CT12B, CT12C trong tháng 10 và tháng 11/2026. Tháng 11 và tháng 12/2026, các đơn vị phối hợp phục vụ xác định giá đền bù, cập nhật danh sách căn hộ phải di dời; chuẩn bị phương án vận động, tổ chức di dời, sử dụng diện tích sau di dời và bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy. Năm 2027, việc di dời được triển khai trên cơ sở phương án do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

“Quan điểm của UBND phường là xử lý nghiêm các vi phạm nhưng không được chủ quan, nóng vội; không hợp thức hóa sai phạm nhưng cũng không được làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân. Mọi phương án xử lý, di dời, phá dỡ phải căn cứ kết quả rà soát liên ngành và quyết định của cấp có thẩm quyền. Chủ đầu tư phải nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ khắc phục theo kết luận, quyết định của cơ quan có thẩm quyền” - ông Tuấn Anh nói.

Tại phường Kiến Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Tiến Quyết cho biết, Đảng ủy phường vừa tổ chức cuộc họp triển khai các biện pháp giải quyết tồn tại, vi phạm về trật tự xây dựng dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng). Theo báo của UBND phường, tổng số căn hộ dự kiến phải di dời là 136 căn, gồm 126 căn hộ chung cư tại tầng 2, tầng 3 và 10 căn nhà thấp tầng.

Đảng ủy phường Kiến Hưng đề nghị UBND phường và các bộ phận liên quan trong quá trình xử lý các tồn tại, vi phạm tại dự án phải tuân thủ 5 nguyên tắc mà thành phố đề ra. Đó là, phù hợp với quy hoạch; bảo đảm khả năng dung nạp của hệ thống hạ tầng đối với cư dân; bảo đảm an toàn công trình; phòng cháy, chữa cháy và an sinh cho người dân. UBND phường khẩn trương rà soát, kiểm đếm, lập danh sách các công trình, căn hộ thuộc diện phải di dời; xác định đầy đủ thông tin chủ sở hữu, người sử dụng và các thành viên trong hộ gia đình có quyền lợi liên quan. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tổng thể, công khai phương án di dời, tổ chức đối thoại với các hộ dân, tăng cường tuyên truyền, vận động và giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Trước đó, tháng 9/2026, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả và bảo đảm an sinh xã hội trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến các dự án nhà ở thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh. Theo lộ trình, việc xử lý được thành phố triển khai qua 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 3 tập trung thực hiện việc di dời cư dân và phá dỡ các hạng mục vi phạm.

Ngày 28/10, tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn, trong đó có 12 dự án nhà ở thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh.

Nguyên tắc được xác định trong Nghị quyết là người mua, người nhận chuyển nhượng hợp pháp căn hộ, nhà ở không có lỗi trong hành vi vi phạm không phải chịu chi phí, thiệt hại phát sinh từ việc khắc phục hậu quả của chủ đầu tư. Nghĩa vụ bồi thường, hỗ trợ người bị di dời được ưu tiên thực hiện trước nghĩa vụ nộp số lợi bất hợp pháp và nghĩa vụ tài chính về đất đai của chủ đầu tư.