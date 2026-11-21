Ngày 21/11, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đã ra quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở của ông P.V.C. (ở xã Dương Hòa), đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ông P.V.C. thực hiện tiêm cho người bệnh. Ảnh: CACC

Trước đó, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở khám, chữa bệnh tại nhà riêng của ông P.V.C.

Tại thời điểm kiểm tra, hoạt động khám, kê đơn và tiêm truyền trái phép với hàng loạt thuốc kháng sinh, thuốc gây tê không rõ nguồn gốc vẫn đang diễn ra tại cơ sở.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông P.V.C. thừa nhận tổ chức khám, chữa bệnh tại nhà nhưng có thái độ xem nhẹ các quy định của pháp luật.

Hình ảnh mất vệ sinh tại cơ sở khám, chữa bệnh của ông P.V.C. Ảnh: CACC

Tại căn phòng được sử dụng để cất giữ thuốc và thăm khám, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng nhếch nhác, nhiều ống dung dịch đã qua sử dụng bị vứt bỏ ngổn ngang. Nhiều loại thuốc được đóng gói, chia liều sẵn nhưng không có tem, nhãn mác để xác định nguồn gốc, xuất xứ.

Đáng lo ngại, việc tiêm truyền kháng sinh, thuốc gây tê và thuốc giảm đau là những thủ thuật y tế tiềm ẩn nguy cơ cao, đòi hỏi người thực hiện phải có chuyên môn, đồng thời cơ sở phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về trang thiết bị và phương tiện cấp cứu.

Nếu xảy ra sốc phản vệ, người bệnh có thể rơi vào tình trạng nguy kịch chỉ trong thời gian ngắn. Trong khi đó, cơ sở của ông C. chỉ có ông này và con gái hoạt động, không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về an toàn trong khám, chữa bệnh cũng như khả năng xử trí các biến chứng nguy hiểm.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở của ông P.V.C. Ảnh: CACC

Qua kiểm đếm sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện 24 loại thuốc và thiết bị y tế chưa xác định được nguồn gốc, xuất xứ. Trong số này, khoảng một nửa là thuốc kê đơn như kháng sinh, thuốc gây tê, giảm đau và các loại dung dịch tiêm truyền được ông C. tự ý chỉ định cho người bệnh.

Ngoài ra, tại cơ sở còn có khoảng 200 bơm kim tiêm và 500 vỏ thuốc đã qua sử dụng chưa được thu gom, xử lý theo quy định về rác thải y tế.

Theo đại diện Đội 7, cơ sở này đã tổ chức khám chữa bệnh trái phép và thu tiền của người dân. Người bệnh không được thăm khám trực tiếp mà chỉ cần mô tả triệu chứng đã được chỉ định tiêm thuốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Việc tự ý sử dụng thuốc tiêm, đặc biệt là kháng sinh, thuốc gây tê và thuốc giảm đau khi không có chỉ định chuyên môn, có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như sốc phản vệ, suy hô hấp, tổn thương thần kinh, thậm chí tử vong.