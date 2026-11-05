Xử lý các trường hợp lạng lách, đánh võng trên đường ở Khánh Hòa, Đồng Nai

Ngày 5-11, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã xác minh, xử lý hai trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông được người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.

VIDEO: Thiếu niên 13 tuổi "đánh võng" trên đường, thanh niên 20 tuổi chạy xe một bánh. (Nguồn: MXH)

Cụ thể, qua clip đăng trên mạng xã hội, lực lượng chức năng phát hiện một người điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa).

Xử phạt thanh niên chạy xe máy bằng một bánh

Qua xác minh, người vi phạm là H.T.H. (sinh năm 2005, ngụ xã Phước Hậu), điều khiển xe mô tô biển số 85CA-093.xx. Người này bị xử phạt về hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh và không có giấy phép lái xe; đồng thời bị tịch thu phương tiện theo quy định.

CSGT làm việc với thanh niên chạy xe máy bằng một bánh. Ảnh: Phòng CSGT Khánh Hòa

Ở vụ việc khác, từ thông tin do Cục CSGT chuyển đến, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa xác minh clip một nam thiếu niên điều khiển xe máy điện lạng lách, đánh võng trên đường số 12, Khu đô thị Hà Quang 1, phường Nam Nha Trang.

Cơ quan chức năng làm việc với bà L.N.B.N. cùng N.T.H. Ảnh: Phòng CSGT Khánh Hòa

Qua làm việc, người điều khiển được xác định là N.T.H. (sinh năm 2013, ngụ phường Nam Nha Trang). Tại cơ quan công an, N.T.H. thừa nhận hành vi của mình. Cơ quan chức năng đã xử phạt chủ phương tiện L.N.B.N. (sinh năm 1984, ngụ phường Nha Trang) số tiền 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Cả hai được yêu cầu viết cam kết không tái phạm.

Đồng Nai: Thanh niên "đánh võng" trên đường bị công an mời làm việc Một nam thanh niên sinh năm 2008 có hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường ĐT767 (TP Đồng Nai), gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Công an xã Tân An nhanh chóng xác minh, đưa người vi phạm về trụ sở làm việc.

Công an xã Tân An (TP Đồng Nai) làm việc với thanh niên chạy xe máy có hành vi lạng lách, đánh võng trên đường. Ảnh: CA TPĐN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 45 phút ngày 5-11, tại tuyến đường ĐT767, đoạn qua ấp Vĩnh Tân 2, xã Tân An, một nam thanh niên điều khiển xe máy có hành vi lạng lách, đánh võng khi lưu thông trên đường. Hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho chính người điều khiển phương tiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với những người tham gia giao thông khác.

Video: Thanh niên "đánh võng" trên đường

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Công an xã Tân An khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện và các tình tiết liên quan. Qua xác minh, lực lượng công an xác định người có hành vi vi phạm là Đ.N.T.T. (sinh năm 2008, ngụ ấp Vĩnh Tân 2, xã Tân An). Đến khoảng 13 giờ 50 phút cùng ngày, Công an xã Tân An đã đưa Đ.N.T.T. về trụ sở để làm việc. Tại buổi làm việc, nam thanh niên thừa nhận hành vi lạng lách, đánh võng như nội dung được phản ánh. Hiện Công an xã Tân An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.