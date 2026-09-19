Xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Một trong những nội dung đáng chú ý của Đề án là Ngân hàng Nhà nước (NHNN) được giao triển khai Chương trình Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và người dân; đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

NHNN cũng có nhiệm vụ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng; cơ cấu lại, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Đây là nhóm nhiệm vụ được đặt trong tổng thể mục tiêu nâng cao khả năng cung ứng vốn của hệ thống ngân hàng cho nền kinh tế.

Một điểm mới đáng chú ý khác là tăng cường khai thác dữ liệu phục vụ đánh giá khách hàng vay. Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với NHNN đẩy mạnh kết nối, chia sẻ, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử; triển khai dịch vụ đánh giá điểm khả tín khách hàng vay dựa trên đa nguồn dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận nguồn vốn tín dụng an toàn, thuận lợi...

Bên cạnh đó, theo Đề án, Ngân hàng Nhà nước đưa ra các yêu cầu đối với tổ chức tín dụng nhằm kiểm soát chất lượng tín dụng, hạn chế rủi ro và nâng cao an toàn hoạt động.

Thứ nhất, các tổ chức tín dụng phải chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, nhóm khách hàng lớn, dự án thuộc hệ sinh thái hoặc sân sau của tập đoàn có thể gây ra các rủi ro, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và lành mạnh của tổ chức tín dụng.

Thứ hai, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán nội bộ đối với hoạt động cấp tín dụng, chất lượng tín dụng và mức độ tập trung tín dụng; đặc biệt chú trọng khách hàng, nhóm khách hàng có liên quan, hoạt động cấp tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Các tổ chức tín dụng cần lưu ý những trường hợp có nợ xấu cao hoặc tăng nhanh; dư nợ tín dụng tập trung vào lĩnh vực bất động sản; dư nợ tăng mạnh để đầu tư, kinh doanh chứng khoán.

Các tổ chức tín dụng phải nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, tăng cường kiểm tra việc sử dụng vốn vay, đặc biệt đối với các khoản cấp tín dụng thuộc lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Qua đó, phát hiện sớm các rủi ro, kiểm soát chất lượng tín dụng, hạn chế phát sinh nợ nhóm 2 và nợ xấu. Bên cạnh đó, các ngân hàng cần đẩy mạnh các biện pháp thu hồi, xử lý nợ xấu.

Thứ ba, rà soát các khoản lãi dự thu lớn, số ngày dự thu dài, tăng mạnh, thoái các khoản lãi dự thu không đúng quy định (nếu có), đảm bảo tuân thủ quy định, lợi nhuận phản ánh đúng thực trạng hoạt động kinh doanh.

Thứ tư, tăng cường năng lực tài chính và khả năng chống chịu của tổ chức tín dụng. Các ngân hàng phải thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, định giá, quản lý và xử lý tài sản bảo đảm, qua đó bảo đảm phản ánh trung thực chất lượng tín dụng và chủ động nhận diện, ghi nhận rủi ro.

Đề án cũng yêu cầu đa dạng hóa và đẩy mạnh các biện pháp thu hồi, xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm và các khoản đầu tư kém hiệu quả, nâng cao khả năng thu hồi giá trị tài sản, cải thiện dòng tiền và tỷ lệ bao phủ nợ xấu.

Các tổ chức tín dụng đồng thời cần tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, qua đó nâng cao hiệu quả xử lý nợ xấu.

Thứ năm, thường xuyên rà soát, theo dõi chặt chẽ tình hình và biến động sở hữu cổ phần, cũng như hoạt động cấp tín dụng đối với cổ đông, lãnh đạo và người có liên quan, các nhóm cổ đông cần quan tâm (nếu có).

Mục tiêu là phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro, hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu cổ phần và những tồn tại, rủi ro trong hoạt động có thể ảnh hưởng đến an toàn của tổ chức tín dụng.

Đồng thời, các tổ chức tín dụng phải tăng cường và chủ động phối hợp chặt chẽ với cổ đông trong quá trình thoái vốn, đặc biệt đối với cổ đông là tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước và người có liên quan có sở hữu cổ phần vượt giới hạn, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.