Xử lý các nhóm thanh niên có hành vi phóng nhanh, vượt ẩu trên đường phố

Công an phường Đồng Hới triệu tập xử lý các thanh niên vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ - Ảnh: H.Tr

Kết quả xác định, các nhóm thanh thiếu niên trú tại các xã: Quảng Ninh, Trường Ninh, Ninh Châu, gồm 13 đối tượng (trong đó 5 đối tượng ở xã Trường Ninh, 6 đối tượng ở xã Quảng Ninh, 2 đối tượng ở xã Ninh Châu), sử dụng 6 xe mô tô vi phạm trật tự, an toàn giao thông với các lỗi, như: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên; điều khiển xe không gắn biển số, che biển số, làm cho biển số không rõ chữ, số; điều khiển xe mô tô không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông trên đường bộ; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; điều khiển xe chạy dàn hàng ngang từ 2 xe trở lên; chở theo 2 người trên xe...

Tiếp đó, Công an phường Đồng Hới cũng xác minh, phát hiện thêm 5 thanh thiếu niên sử dụng 2 xe mô tô tháo biển kiểm soát phóng nhanh, vượt ẩu, gây mất trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường Đồng Hới và đã tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc xử lý nghiêm minh giúp thanh thiếu niên nhận thức rõ hậu quả pháp lý của hành vi bốc đồng và cảnh tỉnh những đối tượng khác có ý định bắt chước.

Các thanh niên và phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ được lực lượng công an phối hợp triệu tập về trụ sở Công an phường Đồng Hới - Ảnh: H.Tr

Sự phản ứng nhanh nhạy, quyết liệt của lực lượng công an địa phương đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở; đồng thời khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; tuyệt đối không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, tụ tập điều khiển phương tiện gây mất trật tự, an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.