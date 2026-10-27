Xử lý các 'giang hồ mạng' thách thức pháp luật

Qua theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Nhân (sinh năm 2007) và Phạm Anh Tuấn (sinh năm 2006), cùng trú tại xã Cam Lộ, thường xuyên livestream trên TikTok, tự gây thương tích để thu hút người xem tặng quà. Qua các phiên livestream, Nhân thu lợi gần 2,3 triệu đồng, Tuấn thu lợi 231.000 đồng. Trước đó, cả hai đối tượng đã bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” vào tháng 11/2025 và đang chờ thi hành án.

Với hành vi đăng tải nội dung, hình ảnh không phù hợp với chuẩn mực văn hóa, đạo đức xã hội trên không gian mạng, mỗi đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Trị xử phạt vi phạm hành chính 17,5 triệu đồng, bị tịch thu điện thoại sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm và các đối tượng bị buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Công an tỉnh Quảng Trị khẳng định không gian mạng không nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của pháp luật. Người dân, nhất là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh...

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Tấn Thắng (sinh năm 1993), trú tại xã Cam Lộ thường xuyên đăng tải bài viết theo phong cách “giang hồ” trên mạng xã hội. Vào tháng 9/2026, Thắng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục phát hiện, xử lý những hành vi đăng tải nội dung cổ xúy bạo lực, thách thức pháp luật, livestream phản cảm nhằm trục lợi.