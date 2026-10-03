Xử lý các dự án, kiên quyết khắc phục lãng phí nguồn lực đất đai

Các đại biểu thực hiện nghi thức tái khởi động dự án. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Tái khởi động dự án

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, trong thời gian qua, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều chương trình, cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, đầu tư và tài sản.

Kết luận 77-KL/TW, ngày 2/5/2024 của Bộ Chính trị về Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”, Nghị quyết số 170/2024/QH15, ngày 30/11/2024 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Khánh Hòa; Nghị quyết số 29/2026/QH16, ngày 24/4/2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 7/5/2026 về "Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài quy định tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội" với tinh thần xuyên suốt là kiên quyết khắc phục tình trạng lãng phí nguồn lực, xử lý những tồn tại, vướng mắc theo quy định pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện cho nguồn lực được giải phóng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Việc thành phố Đà Nẵng phối hợp với chủ đầu tư tái khởi động dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills và khởi công xây dựng Trường Mầm non Khởi Nguyên là một cột mốc ý nghĩa thiết thực để thực hiện bước đầu trong việc triển khai các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển tại Đà Nẵng nói riêng và nhiều tỉnh, thành phố nói chung.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu, thành phố Đà Nẵng, cần quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Công văn số 5315-CV/VPTW, ngày 27/9/2026 về việc thông báo ý kiến đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Đồng thời chủ động, tích cực tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn nữa, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Kiên quyết không để cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho các dự án bị cản trở bởi những quy định thủ tục hành chính.

Đối với các bộ, ngành Trung ương, cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn thành phố Đà Nẵng hoàn thiện và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành để giải quyết các dự án đang vướng mắc. Các đồng chí lãnh đạo Chính phủ sẽ thường xuyên lắng nghe ý kiến của các địa phương, trong đó có Đà Nẵng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đối với nhà đầu tư phải khẳng định uy tín, trách nhiệm và thực hiện đúng các cam kết đã ký kết. Cùng với đó là tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, nghĩa vụ tài chính; triển khai thi công các dự án an toàn, chất lượng, đúng tiến độ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của thành phố để giải quyết chu đáo, kịp thời, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, việc tái khởi động Dự án Golden Hills hôm nay gắn liền với quá trình thành phố triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Nghị quyết số 29/2026/QH16, Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội và các nghị định hướng dẫn của Chính phủ, đã tạo cơ sở để thành phố xử lý những vướng mắc về đất đai, đầu tư, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện cho các dự án tiếp tục triển khai theo quy định.

Thực hiện các cơ chế này, thành phố đã công bố danh mục 356 dự án, đất đai qua 4 đợt; ban hành các kế hoạch triển khai, phân công cụ thể trách nhiệm và tiến độ xử lý cho các đơn vị; đồng thời, tiếp tục rà soát, bổ sung các dự án đủ điều kiện, tổ chức làm việc với nhà đầu tư và chỉ đạo giải quyết từng nhóm vướng mắc.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành điều chỉnh 206 trường hợp đất sản xuất, kinh doanh được cấp thời hạn lâu dài về thời hạn 50 năm, hoàn thành sớm nhiệm vụ theo kế hoạch. Đối với nhóm dự án đề xuất áp dụng Điều 12 Nghị quyết số 29/2026/QH16, Sở Tài chính đã tiếp nhận hồ sơ của 114 dự án; thành phố đã ban hành quyết định tiếp tục giao đất, cho thuê đất đối với 19 dự án và đang xem xét 4 dự án khác. Các cơ quan chức năng tiếp tục thẩm định, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, rà soát nghĩa vụ tài chính đối với các dự án còn lại. Những kết quả này tạo cơ sở để đưa các nguồn lực đang bị ách tắc trở lại phục vụ phát triển; đồng thời đòi hỏi các cơ quan, đơn vị và nhà đầu tư phải tiếp tục tập trung xử lý những nhiệm vụ còn chậm tiến độ.

Đối với Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills, do Công ty Cổ phần Trung Nam làm chủ đầu tư, thành phố đã hoàn thành rà soát pháp lý để tiếp tục giao đất và ban hành Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 7/7/2026 chấp thuận chủ trương đầu tư để điều chỉnh dự án; hiện nay, dự án đang thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đây là những bước tháo gỡ quan trọng, tạo cơ sở để dự án tiếp tục hoàn thiện thủ tục và triển khai trên thực tế.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ: Những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền phải được chủ động xem xét, giải quyết; những kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp phải được lắng nghe và xử lý trên cơ sở quy định của pháp luật”. Thành phố luôn xác định doanh nghiệp, nhà đầu tư là một nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển. Bởi vậy, việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không chỉ là giải quyết công việc của một dự án, mà quan trọng hơn là đưa các nguồn lực đang bị ách tắc trở lại nền kinh tế, tạo thêm việc làm, nguồn thu và động lực phát triển cho thành phố.

Việc tái khởi động Dự án Golden Hills hôm nay mới là điểm bắt đầu của một giai đoạn mới. Điều quan trọng tiếp theo là phải chuyển những kết quả tháo gỡ về cơ chế, thủ tục thành tiến độ triển khai cụ thể trên thực tế. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương liên quan tiếp tục đồng hành cùng Chủ đầu tư; chủ động rà soát từng phần việc, từng thủ tục thuộc thẩm quyền; việc nào đã đủ điều kiện thì khẩn trương giải quyết, việc nào còn vướng mắc phải hướng dẫn cụ thể, xác định rõ cơ quan xử lý và thời hạn hoàn thành, không để những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước làm chậm tiến độ triển khai dự án.

Ông Nguyễn Duy Kiên, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kita Group - đơn vị phát triển Dự án phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Thay mặt Chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Trung Nam và Đơn vị phát triển dự án – Công ty Cổ phần Tập đoàn KITA Group, ông Nguyễn Duy Kiên, Chủ tịch HĐQT KITA Group chia sẻ, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ cùng sự tháo gỡ điểm nghẽn quyết liệt từ chính quyền Thành phố Đà Nẵng, giúp khơi thông nguồn lực quan trọng. Đó là một nguồn lực đã hiện hữu trong nhiều năm, nay có cơ hội trở lại vận hành và tạo ra những giá trị mới cho thành phố Đà Nẵng. Việc tái khởi động dự án không phải làm lại từ đầu, mà là tiếp nối giá trị sẵn có, hoàn thành những gì còn dang dở với một tầm nhìn và trách nhiệm lớn hơn. Đứng trước vận hội mới khi phía Tây Bắc Đà Nẵng đang hình thành các động lực về hạ tầng, logistics và dịch vụ, Golden Hills kỳ vọng trở thành một phần sống động trong cấu trúc phát triển mới của vùng đất này. Với tâm niệm sự sống của đô thị bắt đầu từ con người, việc động thổ Trường Mầm non Khởi Nguyên hôm nay chính là khởi đầu cho một cộng đồng và nhịp sống mới. Sau buổi lễ này, chúng tôi cam kết sẽ chứng minh bằng hành động và những kết quả cụ thể trên mảnh đất Golden Hills.

Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills có vị trí quan trọng tại cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố, với tổng vốn đầu tư được điều chỉnh lên gần 15.500 tỷ đồng. Thành phố kỳ vọng dự án sẽ từng bước hoàn thiện hạ tầng, tiện ích, góp phần phát triển không gian đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực Tây Bắc. Song hành với phát triển hạ tầng đô thị, việc chăm lo cho thế hệ tương lai và xây dựng tiện ích xã hội đồng bộ luôn được lãnh đạo thành phố quan tâm. Lễ động thổ Trường Mầm non Khởi Nguyên ngay trong khuôn viên Golden Hills hôm nay chính là minh chứng rõ nét cho sự kiện này.

Đà Nẵng đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố đang khơi thông và đưa vào vận hành hiệu quả từng nguồn lực, từng dự án và từng cơ hội đầu tư. Thành phố sẽ đồng hành với doanh nghiệp, và sự đồng hành ấy phải được đo bằng tiến độ công việc. Doanh nghiệp phải quyết tâm và quyết tâm ấy phải được thể hiện bằng kết quả triển khai thực tế.