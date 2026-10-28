Xử lý các đối tượng 'giang hồ mạng', livestream phản cảm để trục lợi

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Tấn Thắng (sinh năm - SN 1993, trú xã Cam Lộ) có nhiều tiền án, tiền sự, thường xuyên đăng tải các bài viết mang màu sắc “giang hồ” trên mạng xã hội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Thắng. (Ảnh: CA tỉnh Quảng Trị)

Tối 12/7/2026, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Thắng cùng em ruột là Nguyễn Tấn Lợi (SN 1995) sử dụng hung khí đánh anh Lê Trung K. tại một quán nhậu trên địa bàn xã Cam Lộ. Ngày 18/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thắng, Lợi về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cũng trên địa bàn xã Cam Lộ, Công an phát hiện Nguyễn Văn Nh. (SN 2007) và Phạm Anh T. (SN 2006) thường xuyên livestream trên TikTok, tự gây thương tích nhằm thu hút người xem tặng quà. Qua các phiên livestream, Nhân thu lợi gần 2,3 triệu đồng, còn Tuấn thu lợi hơn 231.000 đồng.

Cả hai đã bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” vào tháng 11/2025 và đang chờ thi hành án. Với hành vi đăng tải nội dung, hình ảnh không phù hợp với chuẩn mực văn hóa, đạo đức xã hội trên không gian mạng, mỗi đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính 17,5 triệu đồng; đồng thời bị tịch thu điện thoại sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm và buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Hình ảnh các phiên livestream trên TikTok có nội dung phản cảm, tự gây thương tích để thu hút người xem tặng quà. (Ảnh: CA tỉnh Quảng Trị)

Công an tỉnh Quảng Trị khẳng định không gian mạng không nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của pháp luật, đồng thời tiếp tục phát hiện, xử lý các hành vi đăng tải nội dung cổ xúy bạo lực, thách thức pháp luật hoặc livestream phản cảm để trục lợi.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, nhất là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, không chạy theo lượt xem, quà tặng bằng những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.