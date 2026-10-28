Xử lý các đối tượng 'giang hồ mạng' có hành vi lệch chuẩn

Ngày 28/10, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa xử lý các đối tượng có biểu hiện "giang hồ mạng" khi đăng tải nội dung thách thức pháp luật, livestream tự gây thương tích trên địa bàn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Thắng.

Theo đó, đối tượng Nguyễn Văn Nhân (SN 2007) và Phạm Anh Tuấn (SN 2006) cùng trú xã Cam Lộ đã bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" và đang chờ thi hành án. Quá trình chờ thi hành án, các đối tượng thường livestream trên TikTok, tự gây thương tích để thu hút người xem tặng quà, thu lợi bất chính.

Với hành vi đăng tải nội dung, hình ảnh không phù hợp chuẩn mực văn hóa, đạo đức xã hội trên không gian mạng, mỗi đối tượng bị Công an Quảng Trị xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng, tịch thu điện thoại sử dụng để vi phạm và buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Cùng bị xử lý trong đợt này còn có Nguyễn Tấn Thắng (SN 1993), trú xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Nguyễn Tấn Thắng là người có nhiều tiền án, tiền sự. Thắng thường đăng tải nhiều bài viết có yếu tố "giang hồ" lên mạng xã hội. Đối tượng này còn có hành vi dùng hung khí đánh người.

Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thắng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Hình ảnh các đối tượng Nguyễn Văn Nhân và Phạm Anh Tuấn livestream tự gây thương tích trên TikTok.

Công an tỉnh Quảng Trị khẳng định, không gian mạng không nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của pháp luật. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các xã, phường, đặc khu tiếp tục kiểm tra, xử lý các hành vi đăng tải nội dung cổ xúy bạo lực, thách thức pháp luật, livestream phản cảm để trục lợi.